Кому даром дал зарплату Путин: не всем работодателям. Узнай, кому?

К сожалению, помощь получат бизнесу, которые отнесены к наиболее пострадавшим от коронавируса.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

«Правительство … постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — указано в документе.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.

П Р А В И Л А

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — реестр) в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации (далее соответственно — получатель субсидии, субсидия).

В целях настоящих Правил получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.

2. Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления субсидий, формируемого Федеральной налоговой службой по форме согласно приложению № 1, в пределах доведенных в установленном порядке до Федерального казначейства как получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются:

а) направление получателем субсидии в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) (далее — налоговый орган) заявления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) (далее — кабинет налогоплательщика), или в виде почтового отправления по форме согласно приложению № 2 (далее — заявление);

б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, указанным в пункте 1 настоящих Правил;

г) получатель субсидии — организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

е) количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.

4. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей: на количество работников в марте 2020 г. — в отношении организаций; на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, — в отношении индивидуальных предпринимателей.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

Количество работников получателя субсидии определяется Федеральной налоговой службой на основании полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации данных из отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, представленной получателем субсидии в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достоверность информации, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, несет получатель субсидии.

5. Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии за май 2020 г. — с 1 июня до 1 июля 2020 г. Налоговый орган осуществляет проверку информации, необходимой для включения получателя субсидии в реестр, в части соответствия условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, полноты, правильности и достоверности сведений, содержащихся в заявлении, их соответствия данным, имеющимся в налоговом органе, в том числе соответствия информации о счете организации (индивидуального предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, представленным в налоговые органы банками согласно статье 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Налоговый орган в случае отрицательного результата проверки, установленной пунктом 5 настоящих Правил, а также при нарушении сроков, предусмотренных абзацем первым пункта 5 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия, формирует сообщение об отказе в предоставлении субсидии и направляет его получателю субсидии по телекоммуникационным каналам связи, через кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

7. Федеральная налоговая служба при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 6 настоящих Правил, производит расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, формирует реестр в электронном виде, подписанный уполномоченным лицом Федеральной налоговой службы с применением усиленной электронной квалифицированной подписи, и направляет его в Федеральное казначейство.

8. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется Федеральным казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра, в том числе путем передачи реестра в кредитную организацию для последующего перечисления средств получателям субсидии.

9. Информация о факте перечисления субсидии получателю субсидии в срок, установленный пунктом 8 настоящих Правил, формируется Федеральным казначейством, в том числе на основании информации кредитной организации, и направляется в Федеральную налоговую службу не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем перечисления средств получателю субсидии.

10. Федеральная налоговая служба не позднее дня, следующего за днем получения от Федерального казначейства информации в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, информирует получателя субсидии о факте перечисления субсидии по телекоммуникационным каналам связи, через кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

11. В случае установления факта искажения получателем субсидии данных отчетности индивидуального (персонифицированного) учета, указанной в абзаце пятом пункта 4 настоящих Правил, субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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