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Общество / Стиль жизни

Любовь к петрикору заложена в генетическом коде человека

18:40 28.04.2020 Фото: Pexels
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Ученые смогли определить запах, который нравится большинству людей. Способность улавливать этот запах помогала выжить.

Любовь к петрикору заложена в генетическом коде человека
Способность определять источник воды – была залогом выживания первобытного человека

У каждого человека есть свой любимый аромат: у кого-то это запах свежей выпечки, кому-то нравится аромат леса и запах свежескошенной травы. Но практически всем людям, как выяснили учёные из Австралии, нравится запах сырой земли.

В 1960 году исследователи дали название этому запаху – петрикор. Равнодушны к петрикору только те люди, у кого геосмин (вещество придающее запаху сырой земли своеобразный аромат) вызывает аллергию. Учёные полагают, что этот аромат передаётся людям из поколения в поколение, с того самого момента, как появился первый человек на Земле.

Для того, чтобы выжить, всем живым существам, включая и человека, нужна вода. Способность определять источник воды – была залогом выживания первобытного человека. До сегодняшнего дня сохранилась способность людей улавливать в воздухе аромат геосмина даже в крайне малых количествах: 5 молекул на 1 триллион.

Чемпионами в поиске воды в настоящее время являются жители пустынь – верблюды. Исследователи из Массачусетского технологического института полагают, что появлению запаха сырой земли способствуют цианобактерии и актиномицеты, населяющие почву. Проведя подробный анализ, исследователям удалось установить, что улавливать аромат сырой земли нам помогают капли дождя, которые падая на землю, поднимают вверх целые облака веществ с поверхности почвы. Благодаря ветру, свежий запах после дождя распространяется по территории парка, леса и иной местности.

Источник: Медицина и наука

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