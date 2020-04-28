70-летняя Мэрил Стрип взорвала интернет распивая виски и мартини в белом халате

«Выход» Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль — стал популярным мемом.

Достаточно бокала мартини для хорошего вечера на каарнтине, считает Мэрил Стрип Мерил Стрип уверяет: для того, чтобы хорошо провести вечер, достаточно одного бокала мартини, удобной одежды и хорошей компании. А чтобы стать звездой интернета — нужно в любых условиях оставаться собой. Как веселиться во время карантина — смотрите в нашем материале.

Да, звезды тоже любят задушевные посиделки с подругами и чем-то расслабляющим, и голливудская актриса Мерил Стрип — не исключение! Так, 70-летняя актриса за пару часов поставила на уши весь Интернет своим необычным выступлением, которое несомненно станет легендой.

Карантин — не помеха для того, чтобы хорошо провести время и отпраздновать важное событие. Мерил со своими подругами, Одрой Макдональд и Кристин Барански, решили поздравить с днем рождения известного композитора Стивена Сондхайма. Актрисы собрались на онлайн-вечеринку и исполнили песню The Ladies Who Lunch из мюзикла Сондхайма «Компания».

Выступление кинодив тут же стало самым нашумевшим событием, а «выход» Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль — стал популярным мемом.

Так Мерил, напевая одну из песен, хотела налить себе виски, а потом махнула рукой на приличия и хлебнула из горла. Публика не могла не оценить такой жест и сразу же подхватила его позитивной реакцией.

Источник: Хочу