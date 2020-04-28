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70-летняя Мэрил Стрип взорвала интернет распивая виски и мартини в белом халате

17:48 28.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/softstreep/
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«Выход» Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль — стал популярным мемом.

70 летняя Мэрил Стрип взорвала интернет распивая виски и мартини в белом халате

Достаточно бокала мартини для хорошего вечера на каарнтине, считает Мэрил Стрип

Мерил Стрип уверяет: для того, чтобы хорошо провести вечер, достаточно одного бокала мартини, удобной одежды и хорошей компании. А чтобы стать звездой интернета — нужно в любых условиях оставаться собой. Как веселиться во время карантина — смотрите в нашем материале.

Да, звезды тоже любят задушевные посиделки с подругами и чем-то расслабляющим, и голливудская актриса Мерил Стрип — не исключение! Так, 70-летняя актриса за пару часов поставила на уши весь Интернет своим необычным выступлением, которое несомненно станет легендой.

Карантин — не помеха для того, чтобы хорошо провести время и отпраздновать важное событие. Мерил со своими подругами, Одрой Макдональд и Кристин Барански, решили поздравить с днем рождения известного композитора Стивена Сондхайма. Актрисы собрались на онлайн-вечеринку и исполнили песню The Ladies Who Lunch из мюзикла Сондхайма «Компания».

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“I’m already drinking, dear..” #MerylStreep — ┃Meryl performs “The Ladies Who Lunch” for “Take Me to the World : A Sondheim 90th Celebration” with Christine Baranski & Audra McDonald — check out my igtv for full video or @broadwaycom youtube channel

Публикация от Meryl Streep Source ♡⃛ (@softstreep)

Выступление кинодив тут же стало самым нашумевшим событием, а «выход» Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль — стал популярным мемом.

Так Мерил, напевая одну из песен, хотела налить себе виски, а потом махнула рукой на приличия и хлебнула из горла. Публика не могла не оценить такой жест и сразу же подхватила его позитивной реакцией.

Источник: Хочу

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