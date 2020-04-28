Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID-19

В минувшие выходные погода была и немного грустной, и очень яркой. Природа оживает. И через несколько недель уже почти исчезнет весна. Будет править природой лето. А какие миги радости и счастья происходят в вашей жизни? Поделитесь с нами! Ждем на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, на bkurer@mail.ru, в рубрику «Сообщи свою новость».