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Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID-19

18:05 28.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В минувшие выходные погода была и немного грустной, и очень яркой. Природа оживает. И через несколько недель уже почти исчезнет весна. Будет править природой лето. А какие миги радости и счастья происходят в вашей жизни? Поделитесь с нами! Ждем на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, на bkurer@mail.ru, в рубрику «Сообщи свою новость».

Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Верба береговая

Поют птахи в лесу Бердска

Шум моря Обского. Немного

Лес, берег, цветочки

Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
Обское море. Щебет птиц. Первоцветы в лесу Бердска. Весна ворвалась в жизни, несмотря на COVID 19
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