Погуляли на 1000 рублей: Оштрафовал семерых нарушителей самоизоляции за день суд Бердска

Наказанные судом по составленным протоколам находились на улице без крайней необходимости — просто гуляли, установил Бердский горсуд. Таким образом в городе около 20 человек были пойманы на прогулке.

Суд Бердска рассматривает административные дела о самоизоляции в исключительном порядке

Семь жителей Бердска привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщили в Бердском городском суде 28 апреля.

Постановлениями Бердского городского суда Новосибирской области от 27 апреля 2020 года семь жителей Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которым назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 руб., с учетом личности виновных.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, а именно покинули место проживания и находились в общественном месте – на улицах г. Бердска, чем нарушили требования постановления Губернатора от 18.03.2020 г. №72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями от 04.04.2020 г. постановлением Губернатора № 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п.2 постановления Губернатора Новосибирской области № 48 в редакции от 04.04.2020 г., не относятся, поскольку все привлеченные к административной ответственности находились на прогулке.

Таким образом, наказаны за нарушение самоизоляции около 20 бердчан — кто-то отделался предупреждением, на кого-то наложен штраф в размере 2000 рублей.