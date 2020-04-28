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Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID-19 в Бердске

21:14 28.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники магазинов и аптек в большинстве работают в масках, в отличие от посетителей. У молодых бердчан в тренде черные многоразовые маски.

Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID 19 в Бердске
Виталий и Олеся ходят в масках две недели
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID 19 в Бердске

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В Бердске, как и по всей Новосибирской области, введен масочный режим в общественных местах с 27 апреля. Необходимо ношение масок при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.
«Курьер. Среда. Бердск» проверил много ли людей надели маски 28 апреля.

В салоне «Таис» весь персонал работает в масках. По словам администратора Натальи, они следят, чтобы и посетители были в масках и при необходимости выдают одноразовое защитное средство.

В продуктовых и зоомагазинах в центре Бердска персонал преимущественно в масках и перчатках, а посетители не все пользуются средствами защиты.

— Покупателей в масках не увеличилось. С первого дня самоизоляции кто надел маски, в них и ходят. Кто был без масок, так и ходят, в том числе и дети. Мы говорим бабулькам, чтобы они приходили до 10 утра в магазин в масках. Но к нашим советам прислушиваются не все, — рассказала директор магазина «Монетка» на ул. Комсомольской Марина Ковылина.

Некоторые законопослушные горожане ходят в масках и на улице. Бердчанка Ольга Захарова носит маску с начала самоизоляции, уже месяц. Старается выходить из дома не чаще, чем один раз в четыре дня.
— Непонятно, какой человек попадается на встречу, поэтому я в маске и на улице. В магазин и в аптеку — тоже только в маске. Прихожу домой, ее стираю и глажу, — рассказала Ольга.

Если старшее поколение в большинстве носят светлые маски, молодежь предпочитает черные цвета.

Виталий и Олеся ходят в масках две недели. Они положительно относятся к ведению масочного режима.
— Надо защищаться. Тогда и карантин быстрее закончится,- рассказал Виталий Грачев.

Посмотреть, где купить многоразовые маски в Бердске, можно здесь.

Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID 19 в Бердске
Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID 19 в Бердске
Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID 19 в Бердске
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От редакции

Носите маску?

Covid-19, 28 апреля 2020 21:33
Не носил и не собираюсь носить, собирая вокруг микроорганизмы похлеще коронавирусной аферы.
И вообще, если государство вводит наказание за отсутствие маски, то оно должно обеспечивать ими на 100% население и совершенно бесплатно (учитывая то, что менять их положено каждые 2 часа). - Но этого мы не дождемся, скорее путинский режим будет субсидировать терпящих убытки олигархов, чем собственный народ.
Аноним, 28 апреля 2020 21:40
Когда вижу людей в масках, удивляюсь: сколько же больных! Люди, не болейте!
Евгений, 28 апреля 2020 22:18
Как раз наоборот. Больные и ходят без масок

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