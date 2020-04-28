Как наживаются мошенники на коронавирусе? Предлагают супермаски, погасить долги и выписывают штрафы

Об основных видах мошенничества, связанных с распространением коронавирусной инфекции, рассказал Роспотребнадзор. Не ведитесь на посулы, обращайтесь к официальным источникам.

Порой мошенники предлагают дезинфекцию

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» обращает внимание на основные виды мошенничества, связанные с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений передвижения.

Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах

Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана.



Предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса.

Предложение индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. После получения денег товар не поставляется.

Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить за них деньги.

Звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что придут специалисты для проведения платного анализа.

Запросы конфиденциальных личных данных для предоставления мифической господдержки, компенсации ущерба от вируса и т.п.

Фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных карты) – например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

Использование режима ограничения передвижения

В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты.

В интернете начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Уловки в интернете

Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда пользователя просят перейти по ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и т.д.

Могут поступать звонки о якобы имевшем место контакте с подтвержденным носителем вируса и предложением сдать платный анализ, для которого специалисты приедут домой.

Обещания помощи с пособиями или долгами

Мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса.

Гражданам могут поступать предложения по урегулированию взысканий или помощи в проведении процедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются.

Лжеблаготворительные акции

Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.

Ложные предложения о работе

Фейковые предложения об удаленной работе под прикрытие корпоративных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.

Предложения по удаленной работе. Для того, чтобы к ней приступить, мошенники заявляют о необходимости предварительно купить методические материалы.

С полезной информацией также можно ознакомиться в памятке Как не попасться на уловки мошенников в условиях пандемии коронавируса и памятке для пожилых потребителей «Как не стать жертвой мошенников».