28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Отобрали утку Борю: Прилетевшей из Вьетнама паре не разрешают брать птицу на обсервацию в Новосибирске. На видео чудесная утка

18:44 28.04.2020 Фото: instagram.com/ytkaborya
3 0

Оказалось, что на ввоз утки нет разрешения от ветеринарного надзора. Сейчас пернатую Бориславу не выпускают из аэропорта и говорят — нужно оставить на карантин на две недели.

Отобрали утку Борю: Прилетевшей из Вьетнама паре не разрешают брать птицу на обсервацию в Новосибирске. На видео чудесная утка
Верните Борю: Пара из Новосибирска отказывается идти в обсерватор без утки

Пара, которая вернулась в Россию из Вьетнама, жалуется, что их питомца хотят оставить в аэропорту «Толмачево» на две недели.

Пара новосибирцев, которые вернулись в Россию рейсом из Вьетнама, отказывается идти в обсерватор из-за утки.

Хозяйка пернатой Марьяна Литвинова рассказала, что утка стала членом их семьи около 7 месяцев назад. Новосибирцы жили в Нячанге и как-то раз на местном рынке увидели коробку с утятами. Решили взять одного себе. Сначала были уверены, что взяли утку-мальчика и назвали Борисом. Но оказалось, что новая любимица — девочка, поэтому называть стали Бориславой или сокращённо — Боря.

«Боре было нужно, чтобы мы находились у нее в пределах видимости. Она спала у нашей кровати. Как только она начинала беспокоиться и крякать, я или муж опускали руку, чтобы она видела ее и успокоилась. Она ведь совсем как ребенок!», — рассказала Марьяна журналистам «КП».

Вспышка коронавируса поставила крест на планах долгой жизнь в тёплой стране. Марьяна и её муж решили вернуться в Россию. Побеспокоились и о Боре — обратились в ветеринарную клинику, сделали прививки, собрали все необходимые документы, чипировали. Еще 75 долларов (5,5 тысяч рублей) в аэропорту пришлось заплатить за то, чтобы Борю взять непосредственно в салон самолета.

Уже в «Толмачёво» пару ждал неприятный сюрприз. Пару решили отправить в обсерватор на самоизоляцию. Но это ещё не всё. Оказалось, что на ввоз утки нет разрешения от ветеринарного надзора. Сейчас Борю не выпускают из аэропорта и говорят — нужно оставить на карантин на две недели.

«Но мы никуда без неё не поедем! Вы бы оставили своего ребенка? Она же как только нас не видит, крякать начинает! Для нее это такой стресс! Муж сейчас добивается, чтобы утку нам разрешили оставить! Иначе будем вместе с ней жить в аэропорту!», — возмущается женщина.

Пойдут власти навстречу паре или нет — пока неизвестно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разрешат забрать утку?

Вася, 28 апреля 2020 19:09
А чо полетели? Нахаляву дома посидеть?Страшно в чужой стране обращаться в больничку да и дорого,а здесь бесплатно!
Аноним, 28 апреля 2020 19:54
Красивая животинка,надо визу ей выправить!
Ольга, 28 апреля 2020 20:01
Закройте их уже вместе с уткой в отдельную палату на 1905 года или куда там заведение переехало.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бунт устроили вахтовики на месторождении с зараженными COVID-19 в Якутии: "Где карантин? Где маски? Кормят комбикормом"
20:23 28-04-2020
Бунт устроили вахтовики на месторождении с зараженными COVID-19 в Якутии:
Поражается головной мозг у заболевшего коронавирусом, заявил Минздрав
20:12 28-04-2020
Поражается головной мозг у заболевшего коронавирусом, заявил Минздрав
Сравнил с фашизмом эпидемию COVID-19 глава Башкирии Хабиров
20:03 28-04-2020
Сравнил с фашизмом эпидемию COVID-19 глава Башкирии Хабиров
Бердск75 дней до Победы: есть мысли ночевать с кем-нибудь, но нет желания и солдату не положено
19:53 28-04-2020
75 дней до Победы: есть мысли ночевать с кем-нибудь, но нет желания и солдату не положено
Отдать в помощь медикам месячную зарплату призвал единороссов их лидер Медведев 3
19:43 28-04-2020
Отдать в помощь медикам месячную зарплату призвал единороссов их лидер Медведев
Наказывать чиновников за хамство штрафом и дисквалификацией хочет "Единая Россия" 1
19:33 28-04-2020
Наказывать чиновников за хамство штрафом и дисквалификацией хочет
Как наживаются мошенники на коронавирусе? Предлагают супермаски, погасить долги и выписывают штрафы
19:22 28-04-2020
Как наживаются мошенники на коронавирусе? Предлагают супермаски, погасить долги и выписывают штрафы
Внес 13 препаратов в список лекарств для лечения коронавируса Минздрав. Читай список
19:06 28-04-2020
Внес 13 препаратов в список лекарств для лечения коронавируса Минздрав. Читай список
БердскОставил в магазинах почти 49 тыс. рублей за три месяца каждый житель Бердска и Новосибирской области
18:57 28-04-2020
Оставил в магазинах почти 49 тыс. рублей за три месяца каждый житель Бердска и Новосибирской области
Отобрали утку Борю: Прилетевшей из Вьетнама паре не разрешают брать птицу на обсервацию в Новосибирске. На видео чудесная утка 3
18:44 28-04-2020
Отобрали утку Борю: Прилетевшей из Вьетнама паре не разрешают брать птицу на обсервацию в Новосибирске. На видео чудесная утка