Отобрали утку Борю: Прилетевшей из Вьетнама паре не разрешают брать птицу на обсервацию в Новосибирске. На видео чудесная утка

Оказалось, что на ввоз утки нет разрешения от ветеринарного надзора. Сейчас пернатую Бориславу не выпускают из аэропорта и говорят — нужно оставить на карантин на две недели.

Верните Борю: Пара из Новосибирска отказывается идти в обсерватор без утки

Пара, которая вернулась в Россию из Вьетнама, жалуется, что их питомца хотят оставить в аэропорту «Толмачево» на две недели.

Пара новосибирцев, которые вернулись в Россию рейсом из Вьетнама, отказывается идти в обсерватор из-за утки.

Хозяйка пернатой Марьяна Литвинова рассказала, что утка стала членом их семьи около 7 месяцев назад. Новосибирцы жили в Нячанге и как-то раз на местном рынке увидели коробку с утятами. Решили взять одного себе. Сначала были уверены, что взяли утку-мальчика и назвали Борисом. Но оказалось, что новая любимица — девочка, поэтому называть стали Бориславой или сокращённо — Боря.

«Боре было нужно, чтобы мы находились у нее в пределах видимости. Она спала у нашей кровати. Как только она начинала беспокоиться и крякать, я или муж опускали руку, чтобы она видела ее и успокоилась. Она ведь совсем как ребенок!», — рассказала Марьяна журналистам «КП».

Вспышка коронавируса поставила крест на планах долгой жизнь в тёплой стране. Марьяна и её муж решили вернуться в Россию. Побеспокоились и о Боре — обратились в ветеринарную клинику, сделали прививки, собрали все необходимые документы, чипировали. Еще 75 долларов (5,5 тысяч рублей) в аэропорту пришлось заплатить за то, чтобы Борю взять непосредственно в салон самолета.

Уже в «Толмачёво» пару ждал неприятный сюрприз. Пару решили отправить в обсерватор на самоизоляцию. Но это ещё не всё. Оказалось, что на ввоз утки нет разрешения от ветеринарного надзора. Сейчас Борю не выпускают из аэропорта и говорят — нужно оставить на карантин на две недели.

«Но мы никуда без неё не поедем! Вы бы оставили своего ребенка? Она же как только нас не видит, крякать начинает! Для нее это такой стресс! Муж сейчас добивается, чтобы утку нам разрешили оставить! Иначе будем вместе с ней жить в аэропорту!», — возмущается женщина.

Пойдут власти навстречу паре или нет — пока неизвестно.