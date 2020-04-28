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Внес 13 препаратов в список лекарств для лечения коронавируса Минздрав. Читай список

19:06 28.04.2020 Фото: pixabay.com
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Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента.

Внес 13 препаратов в список лекарств для лечения коронавируса Минздрав. Читай список
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Внес 13 препаратов в список лекарств для лечения коронавируса Минздрав. Читай список

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Минздрав России обновил 28 апреля временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, с девяти до 13 расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

«Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», — говорится в тексте рекомендаций.

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