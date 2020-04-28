75 дней до Победы: есть мысли ночевать с кем-нибудь, но нет желания и солдату не положено

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1944 г. 17 сентября.

Добрый день. Здравствуйте, родная моя семья, жена Шура и дети Боря, Миша. Галя. Я, ваш родной, далеко от вас жив, здоров и чувствую себя хорошо. Шура, письма от вас получаю, но вам отписаться не было возможности, потому что некогда и прошу обо мне плохого ничего не думать. И так, что ваша жизнь пока тоже ничего, конечно, все это не под силу было приготовиться к зиме. Но зато будет теплее, сытнее и веселее и я думаю, что твоя родня отстанет от тебя, конечно. Они будут здоровее тебя и тоже не голодны. Хорош, если у людей такое крепкое сердце, могут переживать. Но тобою, Шура, много пережито плохого и на твое сердце обижаться нельзя, что оно болит. Может, и заживет, нет, уж не заживет, так терпи, ничего не сделаешь. Может, скоро добьем врага, будем живы, пока что радость одна, что будет дальше, об этом не нужно знать, Шура. Я послал Федору карточки, Нине Молодцовой тоже, Нюре, Соне посылал и что- то ты не пишешь, получили или нет. Посылал давно. Лене тоже думаю послать, адрес получил. Но ты, Шура, пишешь, что если есть желание ночевать с кем-нибудь, да мысли есть, но желанья нет, да и не с кем, да и солдату не положено. Так, когда соберемся, поговорим и на этом заканчиваю, даже во сне не снится. Но пока, Шура, писать больше нечего, едем все дальше. Письма, может, долго не будет, не беспокойся. У вас плохой урожай, а у нас такой урожай, что девать некуда. Какая картошка, морковь, брюква, огурцы, горох, что такого урожаю у нас не было. Хлеб стоит, как море, но для солдат это ничего не нужно. Много кое-что хорошего. Приехать скорей, разбить проклятого врага, встретиться с родной семьей. Приеду домой, Галя мне будет читать книгу, я буду слушать.