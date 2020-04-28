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Наказывать чиновников за хамство штрафом и дисквалификацией хочет «Единая Россия»

19:33 28.04.2020 Фото: ГД
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Если оскорбил замещающий государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то наказание следует отдельное: не только крупный штраф, но и лишение права работать, заявил Хинштейн.

Наказывать чиновников за хамство штрафом и дисквалификацией хочет Единая Россия
В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство

«Единая Россия» разработала законопроект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления». Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», — сказал Хинштейн в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он пояснил, что при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном — на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.

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От редакции

Власть избавится от хамства?

Жители города, 28 апреля 2020 20:07
Насмешил!!!

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