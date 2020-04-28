Уязвимы перед COVID-19 люди со второй группой крови, считает врач Круглый

По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения коронавирусом составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.

Названа группа крови, обладатели которой чаще умирали от коронавируса

Люди, обладающие второй группой крови, могут быть наиболее уязвимы во время эпидемии коронавируса, передает РИА Новости. Такое мнение высказал заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения COVID-19 составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.

На 28 апреля в РФ зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 из которых завершились летальным исходом.

Количество зараженных в мире превысило 3 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 211 тысяч заболевших.