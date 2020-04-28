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Уязвимы перед COVID-19 люди со второй группой крови, считает врач Круглый

20:43 28.04.2020 Фото: pixabay.com
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По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения коронавирусом составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.

Уязвимы перед COVID 19 люди со второй группой крови, считает врач Круглый
Названа группа крови, обладатели которой чаще умирали от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Уязвимы перед COVID 19 люди со второй группой крови, считает врач Круглый

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Люди, обладающие второй группой крови, могут быть наиболее уязвимы во время эпидемии коронавируса, передает РИА Новости. Такое мнение высказал заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его данным, доля погибших с этой группой крови в результате заражения COVID-19 составляет около 40%. С чем связана уязвимость данной группы, пока не сообщается.

На 28 апреля в РФ зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 из которых завершились летальным исходом.

Количество зараженных в мире превысило 3 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 211 тысяч заболевших.

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Аноним, 28 апреля 2020 21:04
Спросите американских учёных. Они, создавая этот вирус, наверняка имели что-то ввиду.

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