Путин начал большое совещание по коронавирусу с членами правительства и губернаторами позже объявленного времени. Прямая трансляция

Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период.

Путин проводит большое совещание с губернаторами и членами правительства о коронавирусе 28 апреля

Владимир Путин вечером 28 апреля начал «большое выступление» на совещании с губернаторами и членами правительства, позже заявленного изначально времени.

Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период.

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Подробности — в ближайшее время.