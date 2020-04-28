Демонтировали и увезли в неизвестном направлении лавочки в Бердске
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Демонтировали и увезли в неизвестном направлении лавочки в Бердске

7:33:224/28/2020
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В «спецоперации» участвовали рабочие в жилетках с надписью «ЦМУ» и фронтальный погрузчик. За производством работ наблюдал человек очень похожий на руководителя УЖКХ Максима Совбанова.

Об инциденте в редакцию «Свидетеля» сообщил наш постоянный читатель. Жители дома, сказал он, переживают, что их двор остался без лавок. Их интересует простой вопрос: что это было — борьба с коронавирусом, чтобы не нарушали режим самоизоляции, или банальная кража?

— Сегодня днем около дома Лелюха, 9 на детской площадке рабочие выкопали лавочки и увезли их в неизвестном направлении, — рассказывают сайту «Свидетель» очевидцы и поясняют, что на детской площадке было две лавочки и несколько детских снарядов. Площадку в свое время облагородили сотрудники магазина «Лента», который располагается по-соседству.

— Выкопали обе лавки, «снаряды» не тронули. Копали сотрудники ЦМУ и при помощи фронтального погрузчика увезли лавочки в неизвестном направлении, — утверждает Никита, сделавший несколько фото с места производства работ и, показывая на человека, стоящего неподалёку от погрузчика, в лопату которого рабочие отгружают демонтированные лавочки, заявляет, ни грамма не смутившись: – Смотрите, на месте был Совбанов. Вон он, около «Нивы Шевроле» стоит.

Никита попросил редакцию узнать, по какой причине убрали скамейки во дворе дома №9 по улице Лелюха под приглядом руководителя УЖКХ города и куда их перебазировали?

— Мамочкам с Лелюха, 9, они вообще-то не мешали и очень нравились.

Дозвониться оперативно до Максима Совбанова, которого Никита «опознал» на своём снимке, нам не удалось. Телефон Максима Флюровича, известный журналистам, весь вечер был занят. Но мы всё же не теряем надежды на выполнение обещанного читателям и спешим сообщить, что если не сегодня, так максимум завтра, мы обязательно «достанем» Максима Флюровича и выспросим у него обо всём, что ему, как начальнику УЖКХ, известно по этому поводу. Даже если человек возле «Нивы-Шевроле» на фото не он.

Нам теперь не меньше Никиты и жителей дома №9 по улице Лелюха интересно узнать, куда увезли лавочки, которые никому не мешали. Может, и правда, таким образом, администрация Бердска решила усилить меры по противостоянию коронавирусу?

А чтобы не рассиживались во дворе, а шли все — на самоизоляцию!

Источник: svidetel24.info

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