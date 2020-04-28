Отдать в помощь медикам месячную зарплату призвал единороссов их лидер Медведев

Председатель «Единой России» считает, что собранные пожертвования должны пойти на помощь медработникам, которые борются с коронавирусом, и тем, у кого сейчас есть проблемы. Медведев подчеркнул, что это «личное решение, не повод для пиара».

Медведев призвал единороссов направить зарплату за месяц на помощь в борьбе с пандемией

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить зарплату за месяц на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Медведев обратился к депутатам Госдумы, к членам Совфеда, к парламентариям в регионах и вообще ко всем однопартийцам, «у кого есть соответствующие возможности».

«Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, — сказал он на заседании президиума генсовета партии, — чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».

Председатель партии уточнил, что такая помощь «будет адресной». Он полагает, что эта акция «будет по силам многим членам партии».

Медведев подчеркнул, что перечисление денег — «личное решение, не повод для пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали доверие на выборах [«Единой России»]». Медведев поручил центральному исполнительному комитету партии организовать работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований и проследить за тем, чтобы они были направлены на объявленные цели. «Кроме того, нужно довести информацию, если мы их окончательно утвердим, до депутатов всех уровней и членов Совета Федерации», — указал председатель партии.

Медведев подчеркнул, что «каждый должен для себя это решение принять индивидуально, но сделать это, видимо, необходимо, имея в виду ту ситуацию, которая сложилась». «Очевидно, что это все-таки элемент нашей общей ответственности перед людьми, перед страной», — цитирует ТАСС.

Программа помощи

Он напомнил, что с начала пандемии «Единая Россия» начала программу помощи пенсионерам, инвалидам, врачам и всем, кто остро нуждается в поддержке. По данным Медведева, от «Единой России» работают более 80 тыс. волонтеров. В качестве примера он привел обеспечение компьютерами нуждающихся школьников для дистанционного обучения. Медведев уточнил, что на данный момент усилиями партии и бизнеса во всех регионах приобретено более 50 тыс. компьютеров для учеников 9 и 11 классов, которым предстоят итоговые экзамены, а также для ребят из малообеспеченных семей. «Со следующей недели начнется перевод денежных средств на баланс партийного фонда помощи в регионах и поставка крупных партий техники, поэтому в скором времени эта работа приобретет еще больший масштаб, и сможем помочь большему количеству людей», — отметил Медведев.

По его данным, единороссы также приобретают для медицинских учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся. Председатель партии поблагодарил всех жертвователей за вклад в борьбу с пандемией и заверил, что «Единая Россия» продолжит эту работу столько, сколько потребуется».

Медведев предложил коллегам по партии взаимодействовать с Минздравом и Минпромторгом, «чтобы эта помощь [из добровольных взносов] дополняла государственные усилия, которых много, но в ряде случаев что-то не успевают сделать, или где-то чего-то не достает — ровно поэтому такое предложение и родилось».