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Сравнил с фашизмом эпидемию COVID-19 глава Башкирии Хабиров

20:03 28.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По его мнению, после окончания пандемии общество станет гораздо более информированным, существенно мобильным и рефлексивным.

Сравнил с фашизмом эпидемию COVID 19 глава Башкирии Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию COVID-19 с фашизмом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сравнил с фашизмом эпидемию COVID 19 глава Башкирии Хабиров

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Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом, от которого сначала пострадала Европа, а потом Советский Союз.

Власти Башкирии 28 апреля организовали первый международный форум в онлайн-формате «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», на котором обсудили перспективы развития глобальной экономики и социальной сферы, передает РИА Новости.

«Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель – август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», — сказал на форуме Хабиров.

По его мнению, после окончания пандемии общество станет гораздо более информированным, существенно мобильным и рефлексивным. «И представьте, что произошло на самом деле, буквально за полтора месяца, я говорю о России, человек, который считал себя Homo sapiens, превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов. Человечество запускало ракеты в космос, изучало глубины океанов, а сейчас мы целеустремленно налаживаем наши производства, шьем маски, антисептики. Человек наслаждался свободой, а сейчас сидит в своей квартире на самоизоляции и очень устал», — заявил глава Башкирии.

Он отметил, что в рамках серьезных изменений человечество очень испугалось неведомой угрозы, последствий и предположений. «Сегодня же многие из нас вдруг стали «вирусологами» или «звездочетами». В будущем у общества будет стремление к социальной стабильности, политической и экономической. Наша страна хорошо организовала работу по профилактике коронавируса, даже если смотреть на показатели летальности болезни, у нас низкий уровень летальности от коронавируса, и ход организации мер в нашей стране – результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, президента России Владимира Путина», — заявил глава Башкирии.

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