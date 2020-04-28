Бунт устроили вахтовики на месторождении с зараженными COVID-19 в Якутии: «Где карантин? Где маски? Кормят комбикормом»

«Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!». В Чаянде, где есть заболевшие коронавирусом, взбунтовались рабочие, требуя улучшения бытовых условий. Месторождение принадлежит «Газпрому». Текст обращения вахтовиков к россиянам.

Взбунтовались вахтовики Якутии

В различных социальных сетях появился видеоролик с митинга, организованного рабочими-вахтовиками Чаяндинского месторождения. В связи с тем что видео содержит нецензурные выражения, мы не можем опубликовать его непосредственно на сайте.

Из выкриков митингующих можно выделить суть требований вахтовиков. Первое — их не устраивает качество питания в местной столовой, о чём свидетельствуют выкрики «Кормят комбикромом!», «Держат как свиней! Мы что свиньи!?». Второе — рабочие интересуются, почему не принимаются должные меры по их защите от коронавирусной инфекции, очаг которой был выявлен среди вахтовиков, работающих на месторождении. «Где карантин! Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!» — отмечается среди хора выкриков.

Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения. Результаты пока не готовы. «Но, по предварительным данным, зараженных очень много», — отмечают в оперативном штабе.

Ранее глава Якутии рекомендовал недропользователям продлить сроки вахтовых договоров с уже прибывшими на месторождения работниками ибо заключить контракты на более длительный период с вновь прибывшими, передает Yakutia.Info.

«Мы сейчас отрабатываем этот вопрос с работодателями. Рекомендуем им завозить работников не на один месяц, как у них это делается, а на три месяца. Либо они продлевают договора с теми, кто уже работает, либо заключают контракты на три месяца с теми, кто только приехал. Ну, конечно же, после соответствующей проверки», — заявил Айсен Николаев.

Напомним, что четыре дня назад в Якутск на лечение в тяжелом состоянии были доставлены двое рабочих с вахтового поселка Чаяндинского месторождения. В свете этих событий понятно беспокойство среди вахтовых рабочих и мотивы, побудившие их организовать митинг.

Тем временем в социальных сетях рассылается открытое обращение от самих вахтовиков.

Открытое письмо вахтовиков Чаянды

Уважаемые граждане Российской Федерации! Мы, сотрудники «Газартстроя», ваши отцы, дети, мужья, братья, сограждане, информируем вас о том, что в настоящий момент, 27 апреля 2020 года, в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, во ВЗиСе [временные здания и сооружения] на 73 км около объекта УКПГ-3 нас незаконно удерживают с 15 апреля 2020 года. В связи с возникшим очагом заболеваемости вирусом сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск» остановили работы на объектах и содержат нас во ВЗиСе в качестве подозреваемых на заболевание. Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников «Газартстроя» привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей.

После организованного тестирования 22 апреля медперсоналом «Промышленная Медицина» находящихся во ВЗиСе результаты задерживают по неизвестным причинам, планируют повторное тестирование.

Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции подозреваемых ни к чему ни приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных во ВЗиСе может привести к непоправимым последствиям.

Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны. Что будет с нами дальше, мы не знаем, поэтому просим не остаться равнодушными к нашей судьбе.

Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда.