28.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Гигантский астероид OR2 пролетит вечером 29 апреля над Новосибирской областью. И Бердском

20:54 28.04.2020 Фото: pixabay.com
5 2

Небесный объект можно будет наблюдать в новосибирском небе на протяжении всей ночи, но не всем. Столкновения с Землей не будет, ведь объект расположен от нашей планеты в 16 раз дальше, чем Луна.

Гигантский астероид OR2 пролетит вечером 29 апреля над Новосибирской областью. И Бердском
Над Новосибирском пролетит гигантский астероид

Над Новосибирском в среду, 29 апреля, пролетит астероид. Об этом пишут новосибирские СМИ со ссылкой на специалистов новосибирского планетария.

Небесный объект можно будет наблюдать в новосибирском небе на протяжении всей ночи, но не всем.

«Астероид относится по яркости к 11-й звёздной величине, поэтому увидеть его можно будет только в крупных обсерваториях. Обычный горожанин, посмотрев на небо, его не заметит», – уточнили в планетарии.

Астероид OR2 пролетит максимально близко к Новосибирску 29 апреля вечером, примерно в 17 часов.

В планетарии добавили, что столкновения с Землей не будет у этого небесного тела ещё в течение 100-200 лет, ведь объект расположен от нашей планеты в 16 раз дальше, чем Луна.

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете наблюдать?

Аноним, 28 апреля 2020 21:22
Хоть один плюс, что коронавирусная пандемия закончится.
Аноним, 28 апреля 2020 21:28
Наблюдать в маске и перчатках,ему еще по всей галактике лететь...
Аноним, 28 апреля 2020 21:30
Вспомнился Высоцкий:"кому то под руку попался каменюка,метнул гадюка и нету..."
Елена, 28 апреля 2020 21:36
Где наблюдать?
Аноним, 28 апреля 2020 21:44
Мы его даже не увидим

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин знает: эпидемия сильно ударила по бизнесу, ИП, самозянятым. Мы поддержим их
22:18 28-04-2020
Путин знает: эпидемия сильно ударила по бизнесу, ИП, самозянятым. Мы поддержим их
План Путина: Подготовку общенационального плана действий объявил глава государства
22:01 28-04-2020
План Путина: Подготовку общенационального плана действий объявил глава государства
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва 17
22:01 28-04-2020
Текст панихиды для домашнего чтения на Радоницу 28 апреля от главы РПЦ. Молитва
БердскВыявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя Бердска 5
22:00 28-04-2020
Выявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя Бердска
БердскНерабочими днями с 1 по 11 мая с сохранением зарплаты объявил Путин
21:51 28-04-2020
Нерабочими днями с 1 по 11 мая с сохранением зарплаты объявил Путин
Путин начал большое совещание по коронавирусу с членами правительства и губернаторами позже объявленного времени. Прямая трансляция
21:42 28-04-2020
Путин начал большое совещание по коронавирусу с членами правительства и губернаторами позже объявленного времени. Прямая трансляция
Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95 1
21:41 28-04-2020
Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95
Видео с места подрыва полковника МВД заапаса в собственном авто снял СК. Подозревают покушение на убийство в Волгограде
21:25 28-04-2020
Видео с места подрыва полковника МВД заапаса в собственном авто снял СК. Подозревают покушение на убийство в Волгограде
БердскНаплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID-19 в Бердске 3
21:14 28-04-2020
Наплевать на масочный режим: единицы горожан надели маски в пандемию COVID-19 в Бердске
Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам
21:04 28-04-2020
Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам