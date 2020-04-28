Гигантский астероид OR2 пролетит вечером 29 апреля над Новосибирской областью. И Бердском

Небесный объект можно будет наблюдать в новосибирском небе на протяжении всей ночи, но не всем. Столкновения с Землей не будет, ведь объект расположен от нашей планеты в 16 раз дальше, чем Луна.

Над Новосибирском пролетит гигантский астероид

Над Новосибирском в среду, 29 апреля, пролетит астероид. Об этом пишут новосибирские СМИ со ссылкой на специалистов новосибирского планетария.

Небесный объект можно будет наблюдать в новосибирском небе на протяжении всей ночи, но не всем.

«Астероид относится по яркости к 11-й звёздной величине, поэтому увидеть его можно будет только в крупных обсерваториях. Обычный горожанин, посмотрев на небо, его не заметит», – уточнили в планетарии.

Астероид OR2 пролетит максимально близко к Новосибирску 29 апреля вечером, примерно в 17 часов.

В планетарии добавили, что столкновения с Землей не будет у этого небесного тела ещё в течение 100-200 лет, ведь объект расположен от нашей планеты в 16 раз дальше, чем Луна.