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Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам

21:04 28.04.2020 Фото: Википедии
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«Слуги народа» не смогли собрвать голоса в Раде — причиной послужило решение президента Владимира Зеленского не выступать публично в поддержку Саакашвили. Сейчас украинские власти намерены выдвинуть экс-президента Грузии на выборы мэра Одессы.

Киев отказался назначать Саакашвили вице премьером Украины по реформам
СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины

Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в Facebook. Эту же информацию подтвердили источники из окружения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области.

Бутусов отметил, что причиной стало недостаточное количество депутатов, которые заявили о готовности поддержать это назначение.

«Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов», — написал Бутусов.

По его словам, причиной послужило решение президента Украины Владимира Зеленского не выступать публично в поддержку Саакашвили.

Также он добавил, что сейчас украинские власти намерены выдвинуть экс-президента Грузии на выборы мэра Одессы.

Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Грузия пообещала отозвать посла в Киеве, если это назначение состоится.

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