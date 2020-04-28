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Видео с места подрыва полковника МВД заапаса в собственном авто снял СК. Подозревают покушение на убийство в Волгограде

21:25 28.04.2020 Фото: Скриншот с видео СКР
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Произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда пенсионер сел за руль машины. пострадавший попал в реанимацию с множественными осколочными ранениями.

Видео с места подрыва полковника МВД заапаса в собственном авто снял СК. Подозревают покушение на убийство в Волгограде
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 28 апреля.

Согласно сообщению, на улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда пенсионер сел за руль машины.

Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи.

Раннее сообщалось, что в легковом автомобиле взорвалась ручная граната, в результате пострадал один человек.

Мужчина, пострадавший в Волгограде при взрыве неустановленного боеприпаса в понедельник в припаркованном легковом автомобиле, находится в реанимации, ему проведена хирургическая операция по извлечению осколков. Об этом сообщили в СКР по Волгоградской области.

По данным СК, получивший ранение является полковником запаса МВД.

Как отметила пресс-служба регионального управления СК, в настоящее время следствие отрабатывает версию о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. В гараже пенсионера следователи обнаружили и изъяли патроны различного калибра.

В понедельник в СУ СК сообщили, что на улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда тот сел за руль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ («Незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Видео СКР

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