Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95

Народ обыдляется в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вероника:

Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95. Народ обыдляется в Бердске?

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