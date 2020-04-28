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Народные новости

Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95

21:41 28.04.2020
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Народ обыдляется в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вероника:
Зарезали мужчину во дворе дома по ул.Островского, 95. Народ обыдляется в Бердске?

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От редакции

Что там произошло?

Boeing 777-300ER, 28 апреля 2020 22:02
Быдла в Бердске минимум 50% жителей. Это красноречиво доказывает количество валяющихся пивных бутылок, сигаретных пачек, упаковок из под чипсов и насранных куч. А там на Островского, просто, очередная алкашня напилась и начала ножами махать. Вот и всё. Бухать надо меньше.

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