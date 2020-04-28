Дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая — президент объявил выходными. Каждый регион будет сам поэтапно снимать режим самоизоляции.

Совещание по коронавирусу провел Путин 28 апреля

Нерабочими днями с 1 по 11 мая с сохранением зарплаты объявил Путин вечером 28 апреля на совещании с главами регионов и членами правительства. Таким образом дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая — президент объявил выходными.

Нельзя принимать решения в регионах под копирку. Каждый губернатор должен опираться на ситуацию с коронавирусом на своей территории.

До 5 мая все регионы дать свои планы и уже после 11-го числа решать, что дальше, сверяясь с мнением специалистов. Каждый регион будут поэтапно снимать режим самоизоляции.