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План Путина: Подготовку общенационального плана действий объявил глава государства

22:01 28.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент заявил, что план не только восстановит экономику после пандемии коронавируса, но и будет решать ее структурные изменения.

План Путина: Подготовку общенационального плана действий объявил глава государства
Совещание по ситуации с коронавирусом провел Путин 28 апреля

Владимир Путин вечером 28 апреля начал совещание с губернаторами и членами правительства позже заявленного изначально времени. Речь идет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Президент объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая с сохранением зарплаты. При этом дни между праздниками — 6, 7 и 8 мая тоже будут выходными. Кроме того, глава государства  заявил о подготовке общенационального плана действий, который не только восстановит экономику после пандемии коронавируса, но и будет решать ее структурные изменения.

Путин также поручил кабмину к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая.

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