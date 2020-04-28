План Путина: Подготовку общенационального плана действий объявил глава государства

Президент заявил, что план не только восстановит экономику после пандемии коронавируса, но и будет решать ее структурные изменения.

Совещание по ситуации с коронавирусом провел Путин 28 апреля

Владимир Путин вечером 28 апреля начал совещание с губернаторами и членами правительства позже заявленного изначально времени. Речь идет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Президент объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая с сохранением зарплаты. При этом дни между праздниками — 6, 7 и 8 мая тоже будут выходными. Кроме того, глава государства заявил о подготовке общенационального плана действий, который не только восстановит экономику после пандемии коронавируса, но и будет решать ее структурные изменения.

Путин также поручил кабмину к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая.