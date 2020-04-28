Путин знает: эпидемия сильно ударила по бизнесу, ИП, самозянятым. Мы поддержим их

Владимир Путин: люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем.

На совещании по коронавирусу вечером 28 апреля Владимир Путин уделил внимание малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям.

-Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.