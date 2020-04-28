Сняли коронавирус с 10 больных: они выздоровели на вечер 28 апреля в Новосибирской области. Всего заражены 407 человек в регионе

Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента. 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 11614 человека карантин завершен.

60 новых случаев коронавируса в Новосибирской области выявили за сутки на 28 апреля

Выписали из больницы 10 человек с коронавирусом на вечер вторника в Новосибирской области, сообщили в оперативном штабе.

По данным оперштаба, на 21 час 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выписаны еще 10 пациентов. Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента.

1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 11614 человека карантин завершен. В Бердске выявлено два заразившихся.

Пациентов с ОРВИ и гриппом за сутки зарегистрировано 1281, госпитализирован – 41 человек.