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Сняли коронавирус с 10 больных: они выздоровели на вечер 28 апреля в Новосибирской области. Всего заражены 407 человек в регионе

22:49 28.04.2020 Фото: pexels.com
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Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента. 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 11614 человека карантин завершен.

Сняли коронавирус с 10 больных: они выздоровели на вечер 28 апреля в Новосибирской области. Всего заражены 407 человек в регионе
60 новых случаев коронавируса в Новосибирской области выявили за сутки на 28 апреля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сняли коронавирус с 10 больных: они выздоровели на вечер 28 апреля в Новосибирской области. Всего заражены 407 человек в регионе

Сняли коронавирус с 10 больных: они выздоровели на вечер 28 апреля в Новосибирской области. Всего заражены 407 человек в регионеВыявили на рабочем месте положительный результат на COVID-19 у второго зараженного жителя БердскаЕщё 886 новостей

Выписали из больницы 10 человек с коронавирусом на вечер вторника в Новосибирской области, сообщили в оперативном штабе.

По данным оперштаба, на 21 час 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано всего 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выписаны еще 10 пациентов. Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента.

1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 11614 человека карантин завершен. В Бердске выявлено два заразившихся.

Пациентов с ОРВИ и гриппом за сутки зарегистрировано 1281, госпитализирован – 41 человек.

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