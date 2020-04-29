29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия

23:44 29.04.2020 Фото: pxhere.com
5 1

На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия
В Вальпургиеву ночь нельзя приносить домой ветки сирени

Важно знать, чего нельзя делать в Вальпургиеву ночь, которую в 2020 году отмечают 30 апреля, чтобы не накликать на себя беду. Данный праздник возник в период язычества и считается главным шабашем ведем во всем мире. В старину Вальпургиева ночь бала праздником плодородия, но отмечали его только ведьмы.

Традиции и особенности праздника Вальпургиева ночь

Точной даты у праздника нет. Определяли ее каждый год, исходя из того, когда отцветет боярышник. Именно когда лепестки этого растения полностью осыпятся на землю, тогда и праздновали Вальпургиеву ночь. В старину была традиция отмечать его не от вечера до вечера, а от рассвета до рассвета.

Со временем у события появилась своя дата: кельты решили отмечать его каждый год в ночь на 1 мая. Это символический приход лета и тепла, благодарность солнцу и надежды на хороший урожай.

Если в наши дни плодородие ассоциируется с женским началом, то в средние века — с мужским. Именно поэтому символом праздника является майский шест, за основу которого был взят мужской фаллос.

Главная традиция Вальпургиевой ночи — танцы вокруг майского шеста с разноцветными лентами и цветами.

В отдельных регионах Великобритании и Шотландии данный обычай существует и сегодня. Присутствующие обязательно выбирают майскую королеву, которой разрешено облачиться в одежду зеленого цвета. Именно изумрудный считается любимым цветом эльфов, а сама майская королева — посредником между миром людей и Народом холмов.

Что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь

В этот день нельзя приносить домой ветки сирени: это плохая примета. Если в семье кто-то болен, то сирень для него наиболее опасна: своим ароматом она зовет его в другой мир. На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

Тех, кто не сможет сдержаться и будет вести себя неподобающим образом, тот станет игрушкой в руках нечистой силы.

К одежде для празднования стоит отнестись очень серьезно: не надевать наряд, в котором пришлось пережить неприятную ситуацию, скандал или любой другой негативный момент в жизни. Плохая энергетика вещей притягивает к себе злые силы. Под запретом черный и любой другой темный цвет.

Приметы Вальпургиевой ночи

Большинство примет Вальпургиевой ночи связаны с огнем. Празднование не обходится без костра, который символизирует очищение от нечисти.

Пламя этого огня снимает порчу, сглаз, избавляя от последствий магического воздействия на человека.

Раньше люди в ночь с 30 апреля на 1 мая сжигали чучело ведьмы возле своих домов, а на порог сыпали песокПосле проведения подобного обряда нечистая сила не сможет попасть в дом и навредить тем, кто в нем живет.

Еще один вариант защиты от негативной энергии на Вальпургиеву ночь — зажечь в жилище свечи.

Если собрать лечебные травы в Вальпургиеву ночь, то их свойства будут сильнее, чем если бы они были заготовлены в любой другой день.

Самое время уделить внимание уходу за собой: провести косметические процедуры, эффект от которых будет заметен.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в нечистую силу?

Аноним, 27 апреля 2020 13:00
НВР: Как же не верить, если главный христианский первоисточник нам о ней с упоением повествует?
Поэтому все, кто исповедует христианство, просто обязаны верить в нечистую силу
Аноним, 27 апреля 2020 15:29
Слышали,работники правоохранит.и проч.органов,не бесите нечистую силу. Не накликайте беды.
Аноним, 28 апреля 2020 12:00
НВР:
Да ‼️
Аноним, 28 апреля 2020 23:16
НВР:
Да
Наталья, 30 апреля 2020 00:00
Неужели народ настолько отупел , что Это считать ЗА СОБЫТИЕ !??

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия 5
23:44 29-04-2020
Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия
Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
22:22 29-04-2020
Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области 1
22:15 29-04-2020
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области
БердскВылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
22:06 29-04-2020
Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
21:56 29-04-2020
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
Бердск75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
21:48 29-04-2020
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
21:42 29-04-2020
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку 1
21:35 29-04-2020
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку
БердскНарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски 7
21:31 29-04-2020
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей 1
21:22 29-04-2020
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей