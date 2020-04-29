Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия

На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

В Вальпургиеву ночь нельзя приносить домой ветки сирени

Важно знать, чего нельзя делать в Вальпургиеву ночь, которую в 2020 году отмечают 30 апреля, чтобы не накликать на себя беду. Данный праздник возник в период язычества и считается главным шабашем ведем во всем мире. В старину Вальпургиева ночь бала праздником плодородия, но отмечали его только ведьмы.

Традиции и особенности праздника Вальпургиева ночь

Точной даты у праздника нет. Определяли ее каждый год, исходя из того, когда отцветет боярышник. Именно когда лепестки этого растения полностью осыпятся на землю, тогда и праздновали Вальпургиеву ночь. В старину была традиция отмечать его не от вечера до вечера, а от рассвета до рассвета.

Со временем у события появилась своя дата: кельты решили отмечать его каждый год в ночь на 1 мая. Это символический приход лета и тепла, благодарность солнцу и надежды на хороший урожай.

Если в наши дни плодородие ассоциируется с женским началом, то в средние века — с мужским. Именно поэтому символом праздника является майский шест, за основу которого был взят мужской фаллос.

Главная традиция Вальпургиевой ночи — танцы вокруг майского шеста с разноцветными лентами и цветами.

В отдельных регионах Великобритании и Шотландии данный обычай существует и сегодня. Присутствующие обязательно выбирают майскую королеву, которой разрешено облачиться в одежду зеленого цвета. Именно изумрудный считается любимым цветом эльфов, а сама майская королева — посредником между миром людей и Народом холмов.

Что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь

В этот день нельзя приносить домой ветки сирени: это плохая примета. Если в семье кто-то болен, то сирень для него наиболее опасна: своим ароматом она зовет его в другой мир. На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

Тех, кто не сможет сдержаться и будет вести себя неподобающим образом, тот станет игрушкой в руках нечистой силы.

К одежде для празднования стоит отнестись очень серьезно: не надевать наряд, в котором пришлось пережить неприятную ситуацию, скандал или любой другой негативный момент в жизни. Плохая энергетика вещей притягивает к себе злые силы. Под запретом черный и любой другой темный цвет.

Приметы Вальпургиевой ночи

Большинство примет Вальпургиевой ночи связаны с огнем. Празднование не обходится без костра, который символизирует очищение от нечисти.

Пламя этого огня снимает порчу, сглаз, избавляя от последствий магического воздействия на человека.

Раньше люди в ночь с 30 апреля на 1 мая сжигали чучело ведьмы возле своих домов, а на порог сыпали песок. После проведения подобного обряда нечистая сила не сможет попасть в дом и навредить тем, кто в нем живет.

Еще один вариант защиты от негативной энергии на Вальпургиеву ночь — зажечь в жилище свечи.

Если собрать лечебные травы в Вальпургиеву ночь, то их свойства будут сильнее, чем если бы они были заготовлены в любой другой день.

Самое время уделить внимание уходу за собой: провести косметические процедуры, эффект от которых будет заметен.

Источник: rsute.ru