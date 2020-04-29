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NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года?

11:20 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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Размеры астероида можно сравнить с Уральскими горами, где самой высокой горой является гора Народная, и ее высота составляет 1894 м. Астероид больше этой горы.

NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года?
Специалисты научились рассчитывать траекторию движения космических тел, но они не дают 100% гарантии того, что столкновение не произойдет

Уже совсем скоро к Земле максимально близко приблизится астероид размером с самой большой вершиной Уральских гор. Специалисты NASA прогнозируют, что максимально близко он будет проходить 29 апреля 2020 года. За потенциально опасным объектом проводится постоянное наблюдение.

Размер и скорость астероида, который приблизится к Земле 29 апреля 2020 года

Ученые смогли установить, что диаметр астероида, который приближается к планете людей и был назван 52768 (1998 OR2), – от 1,8 км до 4,1 км. Размеры астероида можно сравнить с Уральскими горами, где самой высокой горой является гора Народная, и ее высота составляет 1894 м. Астероид больше этой горы.

Скорость астероида, с которой он будет мчаться рядом с Землей, составляет 8,7 км/с, а вот удаленность от планеты составляет 6,2 млн км. Это расстояние в 16 раз превышает то, на которое отдалена Земля от Луны. В начале марта эксперты предоставили информацию о том, что столкновение с этим астероидом исключено.

В начале весны 2020 года американские специалисты рассказали о том, что подготавливается операция, в ходе которой будет нанесен кинетический удар астероиду Didymos B. Это будет сделано для того, чтобы была возможность подготовиться, если Земле будет угрожать реальный астероид больших размеров. Didymos B никакой опасности для человечества не несет.

Сценарий, который будет развиваться при падении астероида на Землю

Многих людей интересует, что же может произойти, если на Землю упадет астероид, диаметр которого будет порядка 2 километров. Последствия такого события будут очень печальными для жителей планеты:

  • взрыв, который произойдет во время столкновения, можно сравнить со взрывом  ядерного запаса на Земле;
  • континент, который подвергнется такому столкновению, будет полностью уничтожен, а вот во всех остальных начнутся изменения, которые предотвратить нельзя: изменится климат и все живое погибнет;
  • от взрыва поднимется такой слой пыли, что солнечные лучи не смогут проникнуть и греть землю, а это значит, что существенно изменится климат,  наступит ледниковый период, который пережить будет невозможно.

Ученые со всех уголков мира уверены, что именно такой сценарий будет развиваться в случае, если астероид упадет на Землю. Если размер будет меньше, то и последствия будут не такими ужасающими, но они будут достаточно серьезными.

Специалисты научились рассчитывать траекторию движения космических тел, но они не дают 100% гарантии того, что столкновение не произойдет. Ученые пристально наблюдают за всеми астероидами, которые могут нести хоть малейшую потенциальную опасность для жителей Земли.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Боитесь умереть от столкновения Земли с астероидом?

Аноним, 27 апреля 2020 15:44
НВР:
Нет
Аноним, 27 апреля 2020 17:07
НВР:
Конечно блин!
Аноним, 27 апреля 2020 17:23
НВР новерно стоит астероида бояться это же не камень:
Аноним, 27 апреля 2020 17:25
нетНВР:
Аноним, 27 апреля 2020 19:31
НВР:
Надеюсь умрём
Аноним, 27 апреля 2020 20:12
НВР:
Да
Аноним, 27 апреля 2020 20:34
НВР:
Конечно, у нас в туркменистане в городе мары очень сильный ветер и дождь я очень боюсь
Аноним, 27 апреля 2020 21:14
А правда, что у вас в Туркмении запретили как сам коронавирус, так и употребление слова "коронавирус" и поэтому у вас там нет ни одного заболевшего?
Неужели эти мантры действительно работают?
Аноним, 27 апреля 2020 20:55
НВР: Молитва нас всех спасёт))
https://www.youtube.com/watch?v=XbByxzZ-4dI
Аноним, 27 апреля 2020 21:00
НВР:
Это лучшее че могло случиться！
Аноним, 27 апреля 2020 21:05
НВР:
Я Аллаха боюсь
Аноним, 27 апреля 2020 22:11
НВ Р- Нет, я еще кредит не выплатил и банк не позволит мне так просто от них избавиться.
Пойду куплю водочки и приглашу подругу.
Аноним, 27 апреля 2020 22:23
1 серия: - Коронавирус - милость Божья.
/Патриарх Кирилл/
С нетерпением ждем продолжения - остальные серии из всемирного бестселлера "4 Всадника Апокалипсиса" : Чума, Война, Голод и Смерть, обещанные Богом.
Аноним, 27 апреля 2020 22:36
НВР:
Конечно, да, детей жалко и,вообще,ужасная смерть. Спаси,сохрани,Господи!
Аноним, 27 апреля 2020 23:37
НВР:
да,я боюсь что не увиду маму которая на работе и должна приехать 2 мая
Аноним, 28 апреля 2020 02:48
НВР:
Я баюсь
Аноним, 28 апреля 2020 03:40
НВР:
Бояться умереть? Живя в России?! (ржу) Я вас умоляю...
2 анонимно, 28 апреля 2020 21:48
Не смешно
Аноним, 28 апреля 2020 05:52
НВР: Конечно, боюсь! А кто не будет бояться таких последствий!? Страшно представить дальнейшую судьбу человечества при таком раскладе...
Дмитрий, 28 апреля 2020 12:37
Планета людей? Серьезно? Ну тогда, раз уж проговорились, договорите до конца. На каких планетах живут другие обитатели космоса? Как у них дела?
Аноним, 28 апреля 2020 12:39
НВР:
Планета людей?
Аноним, 28 апреля 2020 13:28
НВР:
конечно же страшно
Аноним, 28 апреля 2020 13:47
Ученые пристально наблюдают? А как же тогда обьяснить падение метеорита в Челябинске? Мы тогда в Курганской области жили и ничего не заметили и не почуствовали. Снова паника на ровном месте!!! Может нам всем уже научиться решать проблемы которые есть, а не думать о тех которые возможно появятся? Или возможно не появятся.
Аноним, 28 апреля 2020 15:04
НВР:
Нет.
Блин с маслом, 28 апреля 2020 15:07
НВР:
А чего бояться, радоваться надо
Ксю, 28 апреля 2020 16:18
Страшно, очень страшно
Аноним, 28 апреля 2020 16:45
НВР:очень
Аноним, 28 апреля 2020 17:26
А тут могут быть инопланетяне ?
Аноним, 28 апреля 2020 17:28
НВР:
Блин боюсь но если мимо пролетит тогда хорошо , но учитывать чтобы не было пришельцев в астероиде тогда было пипец
Аноним, 28 апреля 2020 22:37
Мне животных жалко больше всего
Аноним, 29 апреля 2020 04:19
Складно звонишь промакашка
олег, 29 апреля 2020 04:21
Насу верить себя не уважать
Аноним, 29 апреля 2020 04:37
Конечно нет, это все сказки
Аноним, 29 апреля 2020 06:47
Боюсь смерти и Аллаха
Буду молится что бы этот священный месяц Рамада прошел спокойно
Аноним, 29 апреля 2020 07:45
Интересно если упадёт то куда именно, в западной полушарии или восточний
Аноним, 29 апреля 2020 10:24
НВР:
За детей боюсь

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