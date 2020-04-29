NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года?

Размеры астероида можно сравнить с Уральскими горами, где самой высокой горой является гора Народная, и ее высота составляет 1894 м. Астероид больше этой горы.

Специалисты научились рассчитывать траекторию движения космических тел, но они не дают 100% гарантии того, что столкновение не произойдет

Уже совсем скоро к Земле максимально близко приблизится астероид размером с самой большой вершиной Уральских гор. Специалисты NASA прогнозируют, что максимально близко он будет проходить 29 апреля 2020 года. За потенциально опасным объектом проводится постоянное наблюдение.

Размер и скорость астероида, который приблизится к Земле 29 апреля 2020 года

Ученые смогли установить, что диаметр астероида, который приближается к планете людей и был назван 52768 (1998 OR2), – от 1,8 км до 4,1 км. Размеры астероида можно сравнить с Уральскими горами, где самой высокой горой является гора Народная, и ее высота составляет 1894 м. Астероид больше этой горы.

Скорость астероида, с которой он будет мчаться рядом с Землей, составляет 8,7 км/с, а вот удаленность от планеты составляет 6,2 млн км. Это расстояние в 16 раз превышает то, на которое отдалена Земля от Луны. В начале марта эксперты предоставили информацию о том, что столкновение с этим астероидом исключено.

В начале весны 2020 года американские специалисты рассказали о том, что подготавливается операция, в ходе которой будет нанесен кинетический удар астероиду Didymos B. Это будет сделано для того, чтобы была возможность подготовиться, если Земле будет угрожать реальный астероид больших размеров. Didymos B никакой опасности для человечества не несет.

Сценарий, который будет развиваться при падении астероида на Землю

Многих людей интересует, что же может произойти, если на Землю упадет астероид, диаметр которого будет порядка 2 километров. Последствия такого события будут очень печальными для жителей планеты:

взрыв, который произойдет во время столкновения, можно сравнить со взрывом ядерного запаса на Земле;

континент, который подвергнется такому столкновению, будет полностью уничтожен, а вот во всех остальных начнутся изменения, которые предотвратить нельзя: изменится климат и все живое погибнет;

от взрыва поднимется такой слой пыли, что солнечные лучи не смогут проникнуть и греть землю, а это значит, что существенно изменится климат, наступит ледниковый период, который пережить будет невозможно.

Ученые со всех уголков мира уверены, что именно такой сценарий будет развиваться в случае, если астероид упадет на Землю. Если размер будет меньше, то и последствия будут не такими ужасающими, но они будут достаточно серьезными.

Специалисты научились рассчитывать траекторию движения космических тел, но они не дают 100% гарантии того, что столкновение не произойдет. Ученые пристально наблюдают за всеми астероидами, которые могут нести хоть малейшую потенциальную опасность для жителей Земли.

Источник: rsute.ru