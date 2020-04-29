Кому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

15:14
29.04.2020,
Алена Романцова
Фото: pexels.com
Одним магазинам можно, а другим нет. Какие товары в продаже дают право на торговлю, разъясняет министерство промышленности и торговли Новосибирской области.
Одни магазины могут работать, а другие нет. Отелям можно, а фитнес-центрам нельзя. Кому запрещено работать в самоизоляцию в Бердске, а кому можно разъяснил минпромторг в простой и понятной памятке.
Также публикуем рекомендованный перечень товаров первой необходимости.
Оригиналы памяток вы можете посмотреть на сайте минпромторга.
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