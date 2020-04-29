Жарить шашлыки с 27 апреля до 11 мая запретили в Новосибирской области. В Бердске тоже

Запрещено готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев, определенных региональным постановлением.

Особый пожарный порядок установлен постановлением правительства региона

В связи с высокой угрозой возникновения природных пожаров в Новосибирской области с 27 апреля введен особый противопожарный режим. Особый пожарный порядок установлен постановлением правительства региона на всей территории региона и будет действовать до 11 мая. В этот период запрещены любые действия с огнем на открытых территориях.

Установление особого противопожарного режима означает, что на период его действия на соответствующих территориях нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения, а также вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В условиях особого противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов. А в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» на период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды и в условиях особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных (огневых) работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Нельзя разводить костры и использовать открытый огонь ни в лесах, ни на сельскохозяйственных угодьях, ни на приусадебных участках, ни на любой другой открытой территории.

В постановлении правительства о введении особого противопожарного дано разъяснение, что помимо костров запрещено выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно очищать от мусора, сухой растительности территорию, прилегающую к домам и постройкам, скашивать траву, после чего весь мусор и сухостой собирать в мешки и вывозить на установленные для этого места.

Кроме того, в условиях особого противопожарного режима приготовление шашлыков под запретом. А именно: запрещено готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев, определенных региональным постановлением.

С начала пожароопасного периода надзорными органами за сжигание травы и разведение костров было возбуждено уже более 900 административных дел, к ответственности привлечены более 400 граждан, 300 должностных и около 200 юридических лиц, сумма штрафов составила более трехсот тысяч рублей.

В условиях особого противопожарного режима сотрудники МЧС России усилят надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и будут в два раза строже наказывать нарушителей.

Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима, нарушения требований пожарной безопасности влекут наложение административного штрафа в двойном размере: на граждан — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Вместе с тем, если действия граждан, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, привели к повреждению имущества на сумму, превышающую 250 тысяч рублей или причинению вреда жизни или здоровью – нарушителям грозит уголовная ответственность.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области