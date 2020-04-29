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Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска

08:30 29.04.2020 Фото: Управление ГИБДД ГУВД по НСО
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При использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темноте.

Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Борьба с тонировкой ужесточается

Ежедневно при несении службы сотрудники ГИБДД г. Новосибирска ведут работу с водителями по недопущению использования чрезмерного затемнения автостекол.

В случае установления визуальных признаков превышения затемнения автостекол, сотрудники Госавтоинспекции измеряют их с помощью специальных приборов на светопропускную способность. Если прибор подтвердит превышение допустимого уровня затемнения, водитель привлекается к административной ответственности в соответствии со статьей 12.5 ч. 3.1 с КоАП РФ  путем наложения штрафа в размере 500 рублей.

С начала текущего года на территории города Новосибирска к административной ответственности за «тонировку» автостекол было привлечено более 3500 водителей.

Госавтоинспекция предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. А именно, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска
Оштрафовала за «тонировку» 3500 водителей в 2020 году ГИБДД Новосибирска

Источник: Управление ГИБДД ГУВД по НСО

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