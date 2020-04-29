Кроссовер это не только красиво, но и удобно

Многие прекрасно понимают, что абсолютно любой кроссовер является универсальным автомобилем. Продажи этих транспортных средств растут регулярно, благодаря просторному салону с быстрой трансформацией у водителей не возникает чувства дискомфорта. Зачастую такие автомобили располагают небольшими габаритами, что также является весьма удобной опцией. Это далеко не все «фишки» кроссоверов. В 2020 году планируется множество новинок, некоторые из них уже вышли в продажу, настало время посмотреть на все эти автомобили и рассказать о них как можно подробнее.

Лучшие бюджетные кроссоверы 2020 года

Kia Seltos 2020

Это компактный паркетник от бренда Kia, который еще до старта продаж взорвал рынок на территории Российской Федерации. В основном автолюбители приглянулись к этому авто из-за его ценника — всего 1 099 000 рублей. За такую роскошь — это копейки для поклонников авто.

Kia Sorento

Корейский производитель является «хедлайнером» рынка автомобилей, это авто не является исключением из правил. Kia представили еще один кроссовер под названием Sorento, он дебютировал в начале марта на Женевском автосалоне. На территории РФ данное транспортное средство стало очень популярным благодаря соотношению цены и качества.

Kia Telluride

Это крупнейший семиместный кроссовер, длина которого — пять метров. Совсем скоро транспортное средство выйдет на рынок в РФ. Интересно, что дизайн автомобиля был заточен под северо-американского водителя, его разрабатывали дизайнеры из Соединенных Штатов. Такие автомобили очень хорошо приживаются на российских дорогах, поэтому можно с уверенностью сказать, что это будет хит продаж.

Kia Mohave

И вновь Kia. Это один из самых ожидаемых крупнейших паркетников на рынке российского автопрома. В сети долгое время были слухи о том, когда же появится новое поколение Mohave, и вот — дождались. Корпорация анонсировала кроссовер, который появится в России уже в апреле 2020 года.

Hyundai Creta 2020

«Хюндай Крета» — это один из самых прекрасных бюджетных кроссоверов. Второе поколение транспортного средства дебютировало в Поднебесной, тогда как в Россию автомобиль приедет лишь в 2021 году. Creta второго поколения повышает планку ожиданий, если посмотреть на официальные фото, то можно заметить значительный прогресс в интерьере, а также в экстерьере.

Hyundai Palisade

Японская корпорация Toyota также не дремлет. На сей раз она представила внедорожник первого поколения под названием Highlander, который уже покоряет сердца водителей в Соединенных Штатах. В России он появится в течение года, поэтому остается лишь ждать.

Renault Duster

Reno представили свой новый кроссовер, который всё никак не дойдет до России. Уже несколько лет производитель планирует продавать кроссовер в РФ, однако все никак не получается. Совсем скоро появится новая дата представления кроссовера в России.

Skoda Karoq

Этот автомобиль выпускают уже несколько лет, однако в Россию он добрался лишь в самом начале этого года. Цена на кроссовер стартует от 1 499 000 рублей, если посмотреть на нынешний курс доллара, то перед нами отличный бюджетный кроссовер.

УАЗ Патриот 2020

Это классика. Новый УАЗ разрабатывают уже несколько лет, производитель говорит, что со всеми доработками данное транспортное средство можно сравнить с Land Cruiser Prado, но об этом мы сможем узнать только в начале 2021 года. Все подробности об этой машине можно узнать на сайте производителя.

Opel Grandland X

Марка Opel возвращается на отечественный рынок, однако, с весьма скудным ассортиментом. Если Говорить о новом кроссовере, то можно сказать, что это достаточно конкурентоспособное транспортное средство, которое будет стоить от 1 799 000 рублей, это хорошая цена за такой автомобиль. Однако у этой машины оппонентов на рынке — более чем достаточно.

Renault Kaptur

Об этой машине мало что известно, но в России можно ее приобрести от 969 000 рублей.

Фольксваген Тигуан 2020

Этот автомобиль является классикой, одним из самых популярных авто на отечественном рынке. Машина продается с 2015 года, однако стало известно, что производитель уже готовит рестайлинг. Дебют обновленного кроссовера придется на конец 2020 года.

Kia Sportage

Как и прошлый кроссовер из нашего списка, это транспортное средство является бестселлером. Корпорация уже готовит рестайлинг для рынка Поднебесной, а если говорить о российском рынке, то совсем скоро мы узнаем новые подробности.

Toyota Rav 4 5-го поколения

Данное транспортное средство является одним из лидеров отечественного и мирового рынка, пятое поколение кроссоверов начали продавать в России по цене от 1 756 000 рублей.

Mercedes-Benz Geländewagen

Компания «Мерседес» уже давно зарекомендовала себя как нечто невероятное. Одним из самых невероятных продуктов компании является именно это авто, брутальный дизайн, а также потрясающие характеристики, которые скрываются под капотом — все это про старый-добрый Гелендваген.

Cadillac Escalade 2020

Не так давно была представлена новая модель Кадиллака, которая на территории РФ дебютирует лишь в начале 2021 года. Внедорожник стал куда роскошнее, а его внешний вид вызывает уважение. Производитель сообщил, что в этой машине есть новые инновационные технологии.

Chevrolet Tahoe

«Тахо» — это ближайший родственник Эскалейда. Оба транспортных средства были построены на новой платформе, которая способна улучшить их управляемость.

Cadillac XT6 2020

Новенький Кадиллак дебютировал не так давно, а цены и комплектации автомобиля можно уточнить на официальном портале производителя.

Cadillac XT5

Этот кроссовер приедет в Россию весной 2020 года. Старт продаж начинается от 3 090 000 рублей.

Cherry Tiggo 8 2020

Это кроссовер из Поднебесной, который продолжает оставаться флагманом корпорации Chery. Автомобиль совсем скоро дебютирует на территории Российской Федерации, осталось подождать немного.

Преимущества кроссоверов

Сразу необходимо упомянуть сбалансированность автомобилей такого типа. Данное транспортное средство является универсальным. Оно подойдет как любителям активного образа жизни, так и тем, кто предпочитает иногда прокатываться на автомобиле по городу. На кроссоверах с невероятной легкостью можно выехать за город и не переживать о том, какая погода сейчас на улице. Снег, дождь, мокрая дорога — этим автомобилям не чужды такие проблемы, они сметают на своем пути все, подобно огромному джипу из киноленты «Няньки». Интересно, что кроссовер также очень удобен при эксплуатации в городских условиях. Нельзя забывать и о возможности трансформации салона, что позволяет предоставить максимальный комфорт как водителю, так и его спутникам, которые путешествуют вместе с ним в авто. Всего несколько движений и автомобиль превращается в переезжающий дом на колесах.

Отметим также и потрясающую управляемость автомобиля. Кроссовер может решить многие ваши проблемы, будь вы в городе или же едете по не совсем адекватной дороге в деревню. Благодаря легковой компоновки подвески и рамы это транспортное средство становится весьма легким в использовании, что отмечают многие водители. Кроссовер — это лучшее решение для тех, кто ценит именно комфорт в автомобилях, ведь далеко не все транспортные средства могут предоставить настолько много функций, как кроссовер.

Источник: Пронедра