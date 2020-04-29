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Здоровье / Общество

Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии

11:21 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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Отсутствие сознания и реакции на внешний мир вследствие нарушения функционирования головного мозга принято называть вегетативным состоянием.

Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии
Считается, что люди в вегетативном состоянии не понимают, кто они такие и не воспринимают окружающий мир

Десятки и сотни тысяч людей по всему миру впадают в кому. Но медицина, как бы стремительно не шагала вперед, все еще не в силах дать ответы на некоторые мучительные вопросы. К примеру, что чувствуют люди, будучи запертыми внутри собственного тела и не в состоянии подать сигнал о помощи своим близким.

В этой статье мы расскажем о некоторых исследованиях, которые проливают свет на вегетативное состояние человека.

Как понимать термин «вегетативное состояние»

Отсутствие сознания и реакции на внешний мир вследствие нарушения функционирования головного мозга принято называть вегетативным состоянием.

Причиной такого страшного состояния чаще всего является черепно-мозговая травма или мозговая гипоксия (недостаточный объем кислорода для мозговой активности).

Считается, что люди в вегетативном состоянии не понимают, кто они такие и не воспринимают окружающий мир. Тем не менее, естественные периоды сна и бодрствования в его организме сменяют друг друга, глаза могут открываться и выполнять элементарные блуждающие движения, может сохраняться реакция на болевые раздражители. Сложные рефлексы, вроде жевания и глотания, могут быть сохранены. Слезотечение и появление спонтанной улыбки не являются осознанными процессами.

Какой-либо реакции на звуковые, тактильные или зрительные стимулы организм не подает.

Диагностируется вегетативное состояние на основание вышеперечисленных клинических проявлений и с помощью нейротомографии. КТ и МРТ способны распознать ишемический инфаркт, внутримозговое кровоизлияние или опухолевидное образование в головном мозге. МР-ангиография поможет рассмотреть сосуды головного мозга. При сомнениях в поставке диагноза применяют ПЭТ или ОФЭКТ, помогающие оценке функциональности головного мозга. ЭЭГ применяют, чтобы оценить степень нарушений функции полушарий мозга.

Лечение в основном поддерживающее. Прогноз в большинстве случаев будет неблагоприятным, если пациент не пришел в сознание в течение месяца.

История борьбы родителей Скотта Рутли

Подающий большие надежды 26-летний Скотт Рутли попал в аварию в 1999 году. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому, в которой и провел дальнейшие 12 лет своего существования.

Родители усердно ухаживали за сыном, не желая смириться с таким исходом его жизни, разговаривали с ним, включали фильмы и музыку. Спустя время родные заметили, что пребывающий в вегетативном состоянии парень едва заметно подергивает пальцы во время звучания любимых песен.

Нейробиолог Адриан Оуэн занялся изучением мозговой деятельности юноши. Суть эксперимента состояла в том, что пациенту задавали вопрос во время исследования его мозга томографом. Свечение определенной части мозга свидетельствовала о ее активации, что позволяло особым образом получать ответы.

Адриан Оуэн просил Скотта представить, как тот играет в теннис, нужный участок головного мозга загорался на томографе и контакт таким образом считался установленным.

Нейробиолог, спустя пару пробных простых вопросов, поинтересовался, чувствует ли пациент боль. В случае отрицательного ответа просьба была снова представить игру в теннис. На удивление, нужная часть мозга снова засветилась, сигнализируя о том, что боли парень не ощущал.

Своеобразное «общение» стало настоящим счастьем для родных Скотта и полным сюрпризом для докторов. Адриан Оуэн намеревался продолжить свои исследования, но, к сожалению, юноша вскоре умер от инфекции.

Удивительный случай Кейт Бейнбридж

В 1997 году девушка впала в кому вследствие перенесенного воспаления мозга.

Врачи неоднократно проводили позитронно-эмиссионную томографию и пришли к выводу, что пациентка узнает увиденные лица.

Такие результаты заставили медиков продолжить лечение и спустя полгода девушка пришла в сознание! Позже Кейт в подробностях рассказывала, что ощущала постоянную жажду, но не знала, как намекнуть на это. Пыталась плакать, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание, но никто не обращал внимания на ее слезинки.

Пример Кейт Бейнбридж некоторые смелые ученые трактуют как подтверждение тому, что мышление в вегетативном состоянии таки может сохраняться.

Источник: Пронедра

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