Атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей

У пожилых людей, заболевших коронавирусом, симптомы проявляются нетипично, чем значительно затрудняется своевременное и надлежащее лечение, и усилия врачей практически сводятся на нет.

Как нам уже известно, самыми частыми и главными симптомами коронавируса COVID-19 являются сильный кашель, лихорадка и одышка

Изначально специалисты утверждали, что самые уязвимые для заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — это люди в возрасте. И хотя в последнее время коронавирус значительно «омолодился», пожилые люди все же по-прежнему представляют особенную группу риска.

Нетипичное проявление болезни

Новую болезнь под названием коронавирус COVID-19 все еще изучают, собственно, как и пути ее лечения. В процессе изучения ученые заметили некоторую странность. Так, у пожилых людей, заболевших коронавирусом, симптомы проявляются нетипично, чем значительно затрудняется своевременное и надлежащее лечение, и усилия врачей практически сводятся на нет, передает CNN.

Как нам уже известно, самыми частыми и главными симптомами коронавируса COVID-19 являются сильный кашель, лихорадка и одышка. Однако несмотря на то, что люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения и тяжелых осложнений болезни, вплоть до летального исхода, они могут не прочувствовать ни единого из названных симптомов.

Чем объясняется странность

Как отмечает глава отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори Камил Воган, вместо привычных сильного кашля и высокой температуры, у пожилых людей наблюдается повышенная сонливость и потеря аппетита. Заболевший коронавирусом человек в возрасте кажется «чрезмерно апатичным», он испытывает затруднения с ориентацией в пространстве и даже может падать от сильного головокружения. Также известно немало случаев, когда заразившиеся коронавирусом пожилые люди просто перестают разговаривать.

Объяснение такого странного феномена сделал доктор, профессор гериатрической медицины Медицинского колледжа Шмидта (Университета Флориды) Джозеф Оусландер. Специалист связывает отсутствие привычных симптомов коронавирусной инфекции у пожилых людей с тем, что с возрастом износившийся организм уже не может дать надлежащий имунный ответ болезни. Поэтому реакция на вирус притупляется, вплоть до полного отсутствия кашля и высокой температуры.

А глава отделения неотложной помощи в Медицинском центре Седарс-Синай, доктор Сэм Торбати уверяет, что слабость, дезориентация в пространстве, обезвоживание и нарушение или полное отсутствие речи у человека объясняются влиянием коронавирусной болезни на его центральную нервную систему.

Также исследователи отмечают еще несколько нетипичных симптомов протекания коронавирусной болезни COVID-19. По их наблюдениям, у некоторых заболевших пожилых людей наблюдаются тошнота, рвота, кишечные расстройства, но при этом лихорадка, кашель и одышка отсутствуют напрочь.

К слову, исследователи из лондонского Имперского колледжа выяснили еще одну особенность симптоматики коронавирусной инфекции: большая половина зараженных людей теряли обоняние, переставали различать вкус и запах.

А китайские ученые рассказали, что самыми частыми симптомами коронавирусного заражения людей в Ухане стали лихорадка, затрудненное дыхание, а также повышенная утомляемость.

Источник: Пронедра