Когда будет следующая родительская суббота? История вселенской субботы перед Троицей

У второй вселенской субботы, впрочем, как и у первой — отсутствует фиксированная дата, ее необходимо отсчитывать от дня празднования Пасхи.

Отметим, что родительская суббота в православной традиции — это день, когда необходимо помянуть умерших православных христиан

Через пятьдесят дней верующие будут встречать Троицу. Накануне этого замечательного праздника в храмах будет проведена Вселенская панихида по усопшим представителям христианской веры. Благодаря церковному календарю мы можем узнать, на какое же число выпала родительская суббота перед троицей в 2020 году.

Отметим, что родительская суббота в православной традиции — это день, когда необходимо помянуть умерших православных христиан, прежде всего своих родителей (отсюда и название торжества). Это канонический день посещения могил наших умерших предков и других родственников, во время которого совершается панихида.

Что такое вселенская родительская суббота



Дата родительской субботы перед ТроицейИстория вселенской субботы перед ТроицейТрадиции поминального дняЧто такое вселенская родительская суббота

Не многие об этом знают, но представители духовенства молитвенно поминают в этот священный день всех крещеных христиан, которых уже нет в мире живых. Есть две субботы, которые известны верующим — Мясопустная и Троицкая. Именно в эти два дня проходят особенные богослужения, которые носят необычное название — вселенские панихиды. Если переводить слово «панихида» с греческого, на выходе получаем «всенощной». Можно сказать, что это заупокойное богослужение, во время которого верующие молятся об упокоении покойных, также они просят Спасителя для них милосердия и прощения грехов.

Дата родительской субботы перед Троицей

У второй вселенской субботы, впрочем, как и у первой — отсутствует фиксированная дата, ее необходимо отсчитывать от дня празднования Пасхи. Поминальный день выпадает на сорок девятый день после празднования Светлого Христова Воскресенья, в 2020 году это — шестое июня.

В этот день представители православной веры отправляются в церковь на особую вселенскую панихиду. В церквях читают молитвы об отпущении грехов умершим и даровании им вечной жизни. Именно в этот день молятся и за тех, кого настигла безвременная смерть в другой стране, вдали от близких, в горах, в море, в битве, от инфекционных болезней и голода, во время катастроф, кто перед тем, как отдать Господу свою душу, не успел покаяться и над кем погребального обряда совершено не было.

Представители духовенства основываются на апостольском учении и установили совершать это общее, вселенское, поминовение, чтобы все, не важно где, как и когда закончил земную жизнь, не лишились ее молитв.

История вселенской субботы перед Троицей



Вселенская родительская суббота перед Святой Троицей является самым древним поминальным днем в христианстве. Известно, что создан он был еще в апостольские времена — с I века от Рождества Христова. Поминальную субботу проводят всегда накануне Троицы — отсюда и появилось такое название. Согласно преданиям, в эту субботу христиане, гонимые и никем не признанные, собрались, чтобы почтить память своих братьев и сестер по вере, которые подверглись жестоким пыткам и не получили должного погребения.

Традиции поминального дня

В этот священный день в монастырях поминают умерших родителей. Люди подают записки с именами родных, которых уже нет в живых, а затем молятся за упокоение их душ в загробном мире. Также в этот день проходит обязательная раздача милостыни с просьбой помолиться об умерших. Согласно церковным традициям, прихожане для совершения литургии приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время богослужения, а затем раздают всем, кто в них нуждается.

После того как люди посетили храм, они отправляются на погосты. Именно здесь они приводят в порядок могилы и читают специальную молитву за упокой умерших родственников. Священники говорят, что отстоять богослужение в церкви — это важнее, чем поехать на кладбище, ведь молитва гораздо важнее для тех, кого нет в мире живых. Помолиться можно и дома, если у вас нет возможности отправиться в храм или на кладбище.

Источник: Пронедра