Лунный календарь посева и пересадки на 29-30 апреля: Всё посеянное в этот период всходит медленно

На дату 29.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 34%. Восход Луны в 08:43, а закат в 01:51.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 07:47 28.04.2020 по 08:43 29.04.2020
- 8 лунный день c 08:43 29.04.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 29 апреля 2020
Луна в знаке зодиака Рак (+)
Луна в знаке Рак. самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.
Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.
- замачивание семян;
- посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
- посев и посадка декоративно-лиственных растений;
- рыхление, полив, прививки;
- подкормки минеральная и органическая корневая;
- закладка компоста;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- уборка вершков на длительное хранение;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
- цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
- укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
- посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
- применение ядохимикатов;
- уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
- выпечка;
- вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.
8 лунный день (−)
29 апреля 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. в этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.
Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.
- уборка ботвы и листьев;
- поливка растений.
- укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
30 апреля 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.
- обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
- подкормка и прививка растений;
- обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
- прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
- поливка и подкормка минеральными удобрениями;
- сбор плодов.
- обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также «временем урожая».
При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: Мир космоса