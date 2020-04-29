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Лунный календарь посева и пересадки на 29-30 апреля: Всё посеянное в этот период всходит медленно

11:13 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду.

Лунный календарь посева и пересадки на 29 30 апреля: Всё посеянное в этот период всходит медленно

В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов

На дату 29.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋Процент освещенности Луны составляет 34%. Восход Луны в 08:43, а закат в 01:51.

Хронология лунных дней

  • 7 лунный день c 07:47 28.04.2020 по 08:43 29.04.2020
  • 8 лунный день c 08:43 29.04.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 29 апреля 2020

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.

Благоприятно в раке:

  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:

  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
Не благоприятно в раке:

  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

8 лунный день (−)

29 апреля 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. в этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.

Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.

Рекомендуется в 8 лунный день:

  • уборка ботвы и листьев;
  • поливка растений.
Не рекомендуется в 8 лунный день:

  • укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

30 апреля 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.

Рекомендуется в 9 лунный день:

  • обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
  • подкормка и прививка растений;
  • обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
  • прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
  • поливка и подкормка минеральными удобрениями;
  • сбор плодов.
Не рекомендуется в 9 лунный день:

  • обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.

Первая четверть (+)

Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также «временем урожая».

При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: Мир космоса

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