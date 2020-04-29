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Недвижимость / Общество

Не продлят льготную ипотеку под 6,5% в ноябре 2020 года

11:13 29.04.2020 Фото: pxhere.com
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Он напомнил, что в 2015 году программа субсидирования ипотеки привлекла в экономику порядка 800 млрд рублей.

Не продлят льготную ипотеку под 6,5% в ноябре 2020 года

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

«Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим. Поэтому кто хочет, тот должен сейчас максимально быстро оформить ипотеку», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2015 году программа субсидирования ипотеки привлекла в экономику порядка 800 млрд рублей. По словам вице-премьера, эта мера уже себя оправдала. «Я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью», — добавил он.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

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