От нас можно уйти только в свою новую уютную квартиру, которую мы обязательно поможем выбрать!

У нас вы найдете вариант, который устроит всех членов семьи, и никто теперь не будет ругаться из-за расположения комнат и санузла

«Капитал Инвест» — самый различный выбор планировок вашего будущего гнездышка!

У нас вы найдете вариант, который устроит всех членов семьи, и никто теперь не будет ругаться из-за расположения комнат и санузла. Мы поможем выбрать необходимый вариант планировки квартиры именно для вашей семьи,в конкретном случае и с индивидуальными запросами. Более 8 вариантов планировок, с различной квадратурой и расположением комнат.

От нас можно уйти только в свою новую уютную квартиру, которую мы обязательно поможем выбрать!

Все подробности по телефону: 214-53-15

Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)

Кредит ( ПАО ВТБ 54)

Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф

Застройщик ООО «КапиталИнвест».

источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск