«Капитал Инвест» — самый различный выбор планировок вашего будущего гнездышка!
У нас вы найдете вариант, который устроит всех членов семьи, и никто теперь не будет ругаться из-за расположения комнат и санузла. Мы поможем выбрать необходимый вариант планировки квартиры именно для вашей семьи,в конкретном случае и с индивидуальными запросами. Более 8 вариантов планировок, с различной квадратурой и расположением комнат.
От нас можно уйти только в свою новую уютную квартиру, которую мы обязательно поможем выбрать!
Все подробности по телефону: 214-53-15
Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)
Кредит ( ПАО ВТБ 54)
Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф
Застройщик ООО «КапиталИнвест».
источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск