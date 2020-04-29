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Дом

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от «Дома корпусной мебели» в Бердске

09:00 29.04.2020 Фото: Дом корпусной мебели
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«Дом корпусной мебели» украсит любую гостиную своими мебельными композициями!

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от Дома корпусной мебели в Бердске
Лаконичная мебель для вашей гостиной от «Дома корпусной мебели»

Мечтаете чтобы гости, заходя в гостиную восхищались интерьером и не хотели уходить? Или просто вам хочется после тяжелого трудового дня лицезреть эстетичную и красивую мебель, которая помимо всего прочего обладает массой удобных функций? Правильное решение — заказать мебель для гостиной в «Доме корпусной мебели». С нашей тумбой под ТВ преобразиться вся комната и вам не захочется отходить от телевизора не потому что идет интересная передача, а потому что мебель не позволяет!

Стильная и лаконичная мебель для вашей гостиной от Дома корпусной мебели в Бердске

С нашей тумбой под ТВ преобразиться вся комната

«Дом корпусной мебели» украсит любую гостиную своими мебельными композициями!

Бердск, ул. Ленина, 89/15 (офис 701)

Тел. 8-913-926-61-16. 8 952 945 38 01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск

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