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Погода в Бердске: +23 градуса и дожди ожидают горожан 29 апреля

08:27 29.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ветер юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Погода в Бердске: +23 градуса и дожди ожидают горожан 29 апреля
Температура воздуха ночью +11,+16°C, местами до +5,+10°C, днем +18,+23°C, местами до +28°C

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, ночью дожди, местами грозы, по юго-востоку в отдельных районах небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы, по западу сильные дожди. Ветер юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°C, местами до +5,+10°C, днем +18,+23°C, местами до +28°C.

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