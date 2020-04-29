До 11 мая продлил нерабочие дни в России президент Путин
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До 11 мая продлил нерабочие дни в России президент Путин

8:15:234/29/2020
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28 апреля президент Путин провёл совещание с руководителями регионов России, посвящённое противодействию распространению коронавирусной инфекции.

— Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы, — заявил Владимир Путин.

— Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза.

Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Полный текст выступления и видео — на сайте Кремля.

Источник: svidetel24.info

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