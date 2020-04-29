Экстренно госпитализировали 5-месячного младенца и его мать после ДТП с Chevrolet Lanos в Новосибирске

Мать держала ребенка на руках. Пострадавших доставили в больницу, характер и тяжесть полученных травм уточняются. По данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.

ДТП произошло вечером, 28 апреля

28 апреля в 19.00 на улице Октябрьской водитель автомобиля Chevrolet Lanos 1971 года рождения, следовавший со стороны Красного проспекта в сторону улицы Урицкого, на пересечении с улицей Советской совершил столкновение с автомобилем Honda Inspire, который двигался по улице Советской со стороны улицы Максима Горького в сторону улицы Коммунистической. В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Lanos — женщина и 5-месячный мальчик, находившийся у нее на руках. Пострадавших доставили в больницу, характер и тяжесть полученных травм уточняются.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.