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Красота / Общество

Показала жир и целлюлит и прославилась 22 — летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

11:14 29.04.2020 Фото: Открытые источники
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На своих фотографиях девушка не использует фотошоп, не втягивает живот и не увеличивает грудь, она показывает себя миру такой, какая она есть. 

Показала жир и целлюлит и прославилась 22 летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

Мечты о модельном бизнесе стали реальностью, даже с нестандартной внешностью

Ариэлла Нисса очень быстро стала популярной, ведь люди устали видеть моделей, как под копирку, с идеальными формами и одеждами. В свои 22 года у нее около 500 тысяч подписчиков, которые восхищаются откровенностью девушки. Ариэлла стала близка людям, так как они видят в ней подобную себе.

Показала жир и целлюлит и прославилась 22 летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

Ариэлла Нисса не стесняется своего тела

На своих фотографиях девушка не использует фотошоп, не втягивает живот и не увеличивает грудь, она показывает себя миру такой, какая она есть.
Девушка всегда мечтала стать моделью, но агенства отказывались работать с ней, ее это страшно взбесило.

«Почему бренды отказывают и унижают нас, если мы не подходим по идеалы? каждый из нас заслуживает шанса», — считает Габриэлла.

Пользователи сети, как одобряют фотоснимки девушки, так и ругают. Многие считают, что она не должна показывать такую себя и пишут нелицеприятные комментарии.

Габриэлла не отступает, ведь она дает людям понять, что нужно любить себя полностью, как достоинства, так и недостатки.

Показала жир и целлюлит и прославилась 22 летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

Девушка не использует фотошоп и показывает свою фигуру такой, какая она есть

Показала жир и целлюлит и прославилась 22 летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

Люди любят Габриэллу, потому что она показывает себя без приукрас

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ЗА такие фото или против? Нужно быть естественной и показывать правду?

Аноним, 29 апреля 2020 11:44
Какие 22 года))) этой бабке лет 50!

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