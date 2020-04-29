Показала жир и целлюлит и прославилась 22 — летняя Ариэлла Нисса из Сиднея

Ариэлла Нисса очень быстро стала популярной, ведь люди устали видеть моделей, как под копирку, с идеальными формами и одеждами. В свои 22 года у нее около 500 тысяч подписчиков, которые восхищаются откровенностью девушки. Ариэлла стала близка людям, так как они видят в ней подобную себе.

Мечты о модельном бизнесе стали реальностью, даже с нестандартной внешностью

На своих фотографиях девушка не использует фотошоп, не втягивает живот и не увеличивает грудь, она показывает себя миру такой, какая она есть. Девушка всегда мечтала стать моделью, но агенства отказывались работать с ней, ее это страшно взбесило.

«Почему бренды отказывают и унижают нас, если мы не подходим по идеалы? каждый из нас заслуживает шанса», — считает Габриэлла.

Пользователи сети, как одобряют фотоснимки девушки, так и ругают. Многие считают, что она не должна показывать такую себя и пишут нелицеприятные комментарии.

Габриэлла не отступает, ведь она дает людям понять, что нужно любить себя полностью, как достоинства, так и недостатки.

Девушка не использует фотошоп и показывает свою фигуру такой, какая она есть