Как по форме женских ног определить характер женщины

Женщины с просветом между икрами считаются скучными в постели. Они не хищницы, и воспринимают интим только как некоторую обязанность, которую женщина должна выполнять, будучи в отношениях с мужчиной.

Женщины с ярко выраженным «просветом» считаются самыми смелыми, уверенными в себе, эгоистичными и властными

Судить о чертах характера человека, исходя из особенностей его внешности, конечно же, нельзя. Но знание некоторых тонкостей о связи внешних черт с внутренними все же дает возможность хотя бы немного разгадать тайну той или иной личности с самого первого взгляда. Как не удивительно, но о характере и темпераменте женщины может рассказать форма ее ног.

Знания о подобной связи помогут представительницам прекрасного пола понять и принять возможные противоречия, которые не дают достичь внутренней гармонии и спокойствия. Полезно будет узнать подробнее о взаимосвязи ног и темперамента и мужчинам, которые впоследствии смогут заранее оценить свои шансы на успех в общении с той или иной дамой.

Для проведения теста женщине необходимо встать перед зеркалом или перед сторонним зрителем, вытянувшись как струна. Ноги должны быть максимально близки одна к другой — именно в таком положении несложно разглядеть их «контур». Ширина бедер и обхват икр в данном случае не важны, как не важна и красота женских ножек. Обратить внимание стоит на характерные просветы — они-то и расскажут об особенностях характера женщины.

Тип A

Женщины с подобной формой ног зачастую очень недовольны своей фигурой — полное отсутствие промежутков между бедрами и икрами зрительно уменьшают рост и утяжеляют силуэт дамы. При этом женщины высокие на подобную деталь обращают внимание не так сильно, как низкорослые представительницы прекрасного пола.

При этом подобная форма ног говорит об уникальном очаровании женщины, которое буквально приковывает к ней внимание мужчин. Такие женщины очень мягкие и податливые, застенчивые и романтичные. Они максимально сдержанны и спокойны в любой ситуации, за что их ценят близкие и родные люди.

Женщины с ногами типа А зачастую не проявляют инициативы, они слегка пассивны и любят во всем полагаться на мужчину. Рядом с такой дамой любой почувствует себя настоящим рыцарем. Недостатком таких женщин выступает нерешительность, которая приносит им внутренние разногласия со своим же «я».

Тип B



Женщины с ярко выраженным «просветом» считаются самыми смелыми, уверенными в себе, эгоистичными и властными. Они не позволяют собой манипулировать и всегда пытаются навязать свое мнение окружающим. Они не боятся экспериментов, любят рисковать и щекотать себе нервы. Рядом с такой дамой скучно мужчине никогда не будет.

Мужчин такие женщины манят и зазывают с собой в страну ярких эмоций и приключений. Именно из-за этого создать крепкие длительные отношения у дам очень часто не получается — не каждый представитель сильного пола рискнет быть рядом с женщиной, уровень которой он явно не потянет.

Пару такой дамочке сможет составить только мужчина с высоким уровнем самореализации, уверенный в себе и властный — он сумеет взять под контроль взрывы эмоций, которые периодически будут беспокоить его партнершу.

Тип C

Женщины с просветом между икрами считаются скучными в постели. Они не хищницы, и воспринимают интим только как некоторую обязанность, которую женщина должна выполнять, будучи в отношениях с мужчиной.

Зажечь искру в такой даме будет очень непросто, но у человека любящего и понимающего данная миссия будет в целом выполнима. Главное — найти правильный подход, ведь зачастую дамы с подобной формой ног очень зажаты и закомплексованы.

В быту таким женщинам нет равных. Они отличные хозяйки, заботливые жены, внимательные матери. Они приветливы с друзьями и друзьями друзей, умеют сдерживать эмоции, быть воспитанными и толерантными. Многие считают их безэмоциональными «сухарями», но зачастую за надетой маской бушует вихрь эмоций, который попросту никто не пытался разбудить.

Тип D

Женщины с двумя «просветами», которые прерываются соединением коленей, никогда не станут манипулировать с окружающими. Они внутренне сильны, но если встречают более сильную личность, сразу же уступают инициативу. Чувства и эмоции держат под контролем лишь отчасти — если ситуация выходит из-под контроля, могут проявлять вспыльчивость и агрессию.

Мужчин такие женщины привлекают из-за податливости. Она не проявит инициативы, но с радостью поддержит новые предложения партнера, касающиеся отношений, интима, времяпрепровождения. Рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя настоящим мачо — она внутренне сильна и может стать отличным другом, партнером, любовницей, но никогда не посягнет на роль представителя сильного пола и на зону его ответственности.

Недостатком женщин с ногами типа D считается их принципиальность и в некотором роде «правильность». При этом окружающим эта женщина кажется максимально собранной и уверенной в себе, но что приносит ей самой подобный образ, зачастую остается только гадать.

Всем понятно, что только по форме ног оценить женщину совершенно невозможно. Описания типов лишь предположительные, ведь на формирование конкретной личности не могут влиять только особенности внешности. Жизненный опыт и воспитание в данном случае играют роль намного важнее.

Источник: TheRussianTimes