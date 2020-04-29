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Отругала Новосибирск при Путине за слабую самоизоляцию глава Роспотребнадзора

14:35 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Анна Попова отметила, что темп прироста в Новосибирской области превышает общероссийский в два раза. Сегодня в регионе выявили 60 новых случаев коронавируса. Общее число больных — 407.

Отругала Новосибирск при Путине за слабую самоизоляцию глава Роспотребнадзора
После разрешения работать многим предприятиям никто не соблюдает самоизоляцию в Бердске

Анна Попова высказалась о резком росте числа заражённых коронавирусом в Новосибирске; по её словам, причина в несоблюдении ограничительных мер.

Резкий рост числа заражённых коронавирусом в Новосибирской области связан с недостаточными ограничительными мерами. Об этом во время совещания с Путиным 28 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста сегодня вырос вдвое, — говорит она.

Попова отметила, что темп прироста в Новосибирской области превышает общероссийский в два раза. Сегодня в регионе выявили 60 новых случаев коронавируса. Общее число больных — 407.

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От редакции

Нарушаете самоизоляцию?

Аноним, 29 апреля 2020 09:47
Эта Попова раздувает панику специально. Сколько у нас заболело, столько в Московии умерло. Ничего у нас в НСО страшного нет.
Аноним, 29 апреля 2020 10:47
Статистика показывает, что есть. Не нужно людям, "страдающим от недостатка свежего воздуха" демонстративно гулять толпами по Набережной. А другим людям, "страдающим от недоедания и отсутствия денег", пытаться во дворах и парках жарить мясо под лук_водочку_помидорки.
Аноним, 29 апреля 2020 11:35
Она абсолютна права, только не назвала того ко разрешил этот беспредел, а это губернатор и мэр! Никакие карантинные мероприятия не соблюдается, в то время как малый бизнес умирает, все остальное работает, все магазины практически без масок и речь даже не о покупателях, о персонале, на заправках тоже самое, полный игнор распоряжений президента и роспотребнадзора. Конечно этих начальников всех выкинут из кресел по итогам пандемии, но кому станет легче?
аааа мы све умрем, 29 апреля 2020 12:17
мишустин ..а давайте переведем всех на общий режим..https://kurer-sreda.ru/2020/04/28/546192-plan-po-snyatiyu-ogranichenij-iz-za-koronavirusa-do-29-aprelya-velel-sozdat-rospotrebnadzoru-mishustin
Я, 29 апреля 2020 13:24
Да конечно все меры как совет,здесь жесткость нужна,а у нас все на усмотрение граждан,а многие совсем не озадачивает эта пандемия,ее нет и докажи им...Так вот свернули вновь не туда,ужесточение не под силу,так теперь занижать начнут число заболевших,

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