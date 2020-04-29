Отругала Новосибирск при Путине за слабую самоизоляцию глава Роспотребнадзора

Анна Попова отметила, что темп прироста в Новосибирской области превышает общероссийский в два раза. Сегодня в регионе выявили 60 новых случаев коронавируса. Общее число больных — 407.

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Анна Попова высказалась о резком росте числа заражённых коронавирусом в Новосибирске; по её словам, причина в несоблюдении ограничительных мер.

Резкий рост числа заражённых коронавирусом в Новосибирской области связан с недостаточными ограничительными мерами. Об этом во время совещания с Путиным 28 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста сегодня вырос вдвое, — говорит она.

Попова отметила, что темп прироста в Новосибирской области превышает общероссийский в два раза. Сегодня в регионе выявили 60 новых случаев коронавируса. Общее число больных — 407.