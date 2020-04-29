Почему нельзя кланяться от Пасхи до Святой Троицы?

Это своего рода послабление верующим, которые во время поста постоянно выполняли такие поклоны. Воскресение Господне избавляет людей, которые пришли к нему от низкого поклонения.

Церковный устав имеет свои правила, которых придерживаются все священнослужители

От Пасхи и до Троицы в церкви во время богослужения могут не совершаться земные поклоны по церковному уставу. Правила поведения на службе при совершении других поклонов помогут прихожанам не растеряться во время посещения храма.

Почему христиане не кланяются в период от Пасхи до Троицы

Церковный устав имеет свои правила, которых придерживаются все священнослужители. Также их должны соблюдать и прихожане в церкви, но совершение каких-либо ошибок не является большим грехом.

После Пасхи наступает период до самой Троицы, когда не будут в церкви выполняться земные поклоны. То есть, когда нужно стать на колени, и дотронуться лбом до пола. Это своего рода послабление верующим, которые во время поста постоянно выполняли такие поклоны. Воскресение Господне избавляет людей, которые пришли к нему от низкого поклонения.

Земной поклон – это проявление любви верующего человека к Богу. Ведь трудно себе представить другую реакцию человека, если бы перед ним предстал сам Христос. Но и любовь Иисуса также безгранична, поэтому христиане имеют послабление в церковном уставе. Но несмотря на это каждый верующий может, исходя из своих чувств, совершать поклоны. Строгих запретов на этот счет нет.

Какие нужно совершать поклоны православному христианину

Придя в церковь, люди, которые не знакомы с церковным уставом, часто теряются при совершении поклонов, или когда нужно осенять себя крестным знамением. Для этого достаточно обратить внимание на действия священника и диакона. За ними нужно повторять движения, и тогда точно будет все выполнено по уставу.

Поклоны и крестное знамение совершается после определенных слов в молитве. Не каждый прихожанин может их запомнить, поэтому действия священнослужителей будет лучшим примером. Если полагаться на людей стоящих рядом, и копировать их поведение, то можно выполнить не те поклоны. Ведь каждым человеком могут двигать индивидуальные чувства, при которых ему хочется совершить земной поклон, тогда, когда его не делают по церковному уставу.

Поклоны:

преклонение головы – просто наклонить слегка голову, без крестного знамения;

длительное преклонение головы – при определенных словах в процессе литургии;

поясной поклон – перед таким поклоном делается крестное знамение. Оно выполняется на определенные слова в молитвах и песнопении.

Земные поклоны отменяются не только от Пасхи и до Троицы. Они не делаются от Рождества Христова и до Крещения, в дни больших церковных двунадесятых праздников. Освобождается от них человек до вечера, если с утра он причащался. В полиелейные и славословные дни.

Не совершают земной поклон и по воскресеньям. Но допускается три раза их выполнить, когда выносят святые дары, и когда их чашу с дарами убирают после Причастия, а также при словах «Святая святым».