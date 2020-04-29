Лошади Пржевальского активно размножаются в Чернобыле

В зоне отчуждения в Чернобыле прекрасно обжились завезенные туда из заповедника лошади Пржевальского. Почему многим животным там живется вольготно несмотря на высокий уровень радиации?

Лошади Пржевальского обитают в зоне отчуждения

С момента аварии на Чернобыльской АЭС на Украине прошло 34 года. В результате этой катастрофы на атомной электростанции, ставшей самой крупной в истории, между Украиной и Белоруссией была создана зона отчуждения площадью 4 700 квадратных километров. В общей сложности оттуда было эвакуировано 350 тысяч человек.

Согласно первоначальным прогнозам, из-за радиоактивного загрязнения эта зона должна была оставаться необитаемой более 20 тысяч лет. Ожидалось, что Чернобыль будет непригоден для жизни.

Через тридцать лет многочисленные исследования показали, что в Чернобыле водится большое количество самых разнообразных животных. Многие виды, находящиеся под угрозой исчезновения как на Украине, так и в Европе в целом, нашли свое пристанище в Чернобыльской зоне отчуждения. Один из таких видов — это лошадь Пржевальского.

На Западе о существовании диких лошадей в азиатских степях знали еще в XV веке. Но только в 1881 году этот вид был описан учеными на основании черепа и шкуры, полученных российским полковником Николаем Пржевальским. Поэтому лошади, в Монголии известные как «тахи» (священные), стали называться лошадьми Пржевальского (Equus ferus przewalski).

Долгое время этот вид диких лошадей считался единственным на планете. Однако недавние исследования показали, что это одичавшие потомки лошадей, одомашненных ботайцами — народом, проживавшим на севере Казахстана 5,5 тысячи лет назад.

Во времена Пржевальского в степях Монголии и Китая этих диких лошадей уже было мало. Чрезмерный выпас и охота привели к значительному сокращению количества особей. Последний раз в дикой природе этих животных видели в пустыне Гоби в 1969 году.

В неволе популяция также сокращалась. В 50-е годы в европейских зоопарках оставалось всего 12 особей. Но именно эти животные приняли участие в программе по разведению в неволе, при помощи которой удалось спасти вид от вымирания.

Сейчас общее число особей составляет две тысячи. Сотни животных живут на воле в азиатских степях и в разных регионах Европы. Например, ко всеобщему удивлению, в Чернобыле.

В момент аварии на АЭС лошади Пржевальского не обитали в Чернобыле. Первые особи появились в зоне отчуждения только в 1998 году. Их было 31: 10 самцов и 18 самок из заповедника «Аскания-Нова» на юге Украины и 3 самца из местного зоопарка.

Сначала из-за перевозки и выпуска на волю многие животные погибли, но затем они стали активно размножаться, и через пять лет популяция насчитывала уже 65 особей. Из-за участившихся случаев браконьерства в период с 2004 по 2006 год количество животных резко сократилось. В 2007 году их было всего 50.

Интенсивные защитные меры привели к тому, что всего через 20 лет после появления в Чернобыле количество особей увеличилось в пять раз. Согласно последним подсчетам, осуществленным местными учеными в 2018 году, в украинской части зоны отчуждения обитают 150 животных. Лошади собираются в стада по 10-12 особей, также там есть две группы самцов и некоторые особи, которые живут отдельно. В 2018 году в зоне отчуждения родилось 22 жеребенка. Некоторые животные переместились на север и обосновались в Белоруссии.

Благодаря фотоловушкам, установленным по всей зоне отчуждения, удалось узнать, что несмотря на то, что эти лошади в основном обитают в степях, в Чернобыле их часто можно увидеть в лесах. Например, в знаменитом «рыжем лесу», одной из самых опасных зон радиоактивного загрязнения на планете.

Недавние пожары в Чернобыле негативно сказались на районах зоны отчуждения, в которых обитают лошади. Необходимо будет оценить, удастся ли сохранить этот вид в регионе.

Уроки от лошадей Пржевальского

Заселение лошадей Пржевальского в Чернобыль оказалось успешным. Из этого можно извлечь важные уроки.

Случай лошадей Пржевальского еще раз доказывает, что в отсутствие людей Чернобыль стал пристанищем для диких животных. Этот факт должен заставить нас задуматься над влиянием деятельности человека на природные экосистемы. Когда рядом нет людей, фауна процветает даже в условиях радиоактивного загрязнения.

В других зонах радиоактивного загрязнения, например, в тех, что появились после аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии или после испытаний атомных бомб на атоллах в Тихом океане, также обитает очень много самых разных животных. Возможно, нам стоит пересмотреть наше видение о среднесрочном и долгосрочном влиянии радиации на окружающую среду.

В любом случае нам необходимо получить более полное представление о том, что позволяет животным жить в зонах радиоактивного загрязнения. Предстоит ответить еще на много вопросов. Особи, обитающие в Чернобыле, подвержены меньшему уровню радиации, чем ожидалось? При таком уровне радиации ущерб меньше? Механизмы восстановления от ущерба, нанесенного радиацией, у животных эффективнее, чем ожидали ученые?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к науке. В сентябре ученые начнут изучать лошадей Пржевальского, обитающих в Чернобыле, чтобы раскрыть тайны, благодаря которым этот вид и многие другие так хорошо размножаются в зоне отчуждения.

Источник: EL PAIS