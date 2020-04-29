29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из-за коронавируса ввели в жилых домах Москвы

15:30 29.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Теперь шумные работы можно проводить с 9 до 11 и с 17 до 19 мск.

Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из за коронавируса ввели в жилых домах Москвы
COVID-19 разошелся по всему миру

Власти Москвы ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах в период самоизоляции, на шумный ремонт отведено только четыре часа в будни. Об этом говорится в указе, который подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 28 апреля.
«По просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены. Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более четырех часов в будние дни. Всё остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», — написал градоначальник в своем блоге.

Ограничение также распространяется на проведение ремонтных работ в новостройках.

Теперь шумные работы можно проводить с 9 до 11 и с 17 до 19 мск.

Ранее 28 апреля стало известно, что обязательный домашний режим самоизоляции в Москве будет продлен до 11 мая.

Он был введен в Москве и Подмосковье 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам мешают шумные соседи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый вид змеи назван в честь злодея из Гарри Поттера
15:46 29-04-2020
Новый вид змеи назван в честь злодея из Гарри Поттера
БердскКогда снимут режим самоизоляции в Бердске? Прогрессия заболевших коронавирусом в Новосибирской области может отодвинуть сроки
15:45 29-04-2020
Когда снимут режим самоизоляции в Бердске? Прогрессия заболевших коронавирусом в Новосибирской области может отодвинуть сроки
Не все умирают при COVID-19 от пневмонии
15:44 29-04-2020
Не все умирают при COVID-19 от пневмонии
Испугалась военных учений русских в Арктике Норвегия
15:42 29-04-2020
Испугалась военных учений русских в Арктике Норвегия
3 135 330 подтвержденных случая COVID-19 в мире на 29 апреля. Прирост 74 784 зараженных
15:37 29-04-2020
3 135 330 подтвержденных случая COVID-19 в мире на 29 апреля. Прирост 74 784 зараженных
Девушка с жемчужной сережкой была реальным персонажем
15:37 29-04-2020
Девушка с жемчужной сережкой была реальным персонажем
Обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса мэр Усть-Кута
15:35 29-04-2020
Обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса мэр Усть-Кута
Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине
15:32 29-04-2020
Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине
Крушение "Боинга": "Владимира Ивановича" ищет следствие по делу рейса MH17 2
15:31 29-04-2020
Крушение
Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из-за коронавируса ввели в жилых домах Москвы
15:30 29-04-2020
Ремонт строго по часам: Жесткий режим тишины из-за коронавируса ввели в жилых домах Москвы