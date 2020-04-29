Развернет госпиталь 30 апреля из-за вспышки коронавируса среди вахтовиков на Чаяндинском месторождения в Якутии МЧС

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках «Газпрома» проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться «очень значительным».

В вахтовых поселках «Газпрома» проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках «Газпрома» проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться «очень значительным».

Глава республики и руководство «Газпрома» договорились о том, что вахтовых работников из месторождения, где выявлен очаг заболевания коронавирусом, вывезут из Якутии в ближайшее время.



По данным властей, на месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома», где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.

«…по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой 30 апреля МЧС начнёт разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь», — отметили в оперативном штабе.

Одиннадцатого апреля стало известно, что у нескольких работников Чаяндинского месторождения подозрение на коронавирусную инфекцию. По этому поводу глава Якутии обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. В «Газпром добыча Ноябрьск» по предложению главы республики был создан оперативный штаб для принятия мер по локализации возможного очага заражения. 17 апреля указом главы Якутии на территории Чаяндинского НГКМ был введен карантин.

Источник: РИА Новости