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Голые сомнения: Обнаженную «защиту» от COVID-19 показали на фото врачи Германии

11:30 29.04.2020
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Цель откровенной фотосессии — привлечение внимания общественности к нехватке защитной одежды и снаряжения.
Назвав свой протест Blanke Bedenken («Голые сомнения»).

Голые сомнения: Обнаженную защиту от COVID 19 показали на фото врачи Германии
Протест немецих врачей Blanke Bedenken («Голые сомнения»)

Группа немецких врачей опубликовала в интернете фотографии, на которых они позируют обнаженными. Цель откровенной фотосессии — привлечение внимания общественности к нехватке защитной одежды и снаряжения.
Назвав свой протест Blanke Bedenken («Голые сомнения»), участники акции:

поясняют, что они постоянно чувствуют для себя опасность заразиться коронавирусом;

утверждают, что их призывы о помощи в обеспечении средствами защиты в течение нескольких месяцев оставались без внимания.

Скрин Twitter @BlankeBedenken (перевод твитта — автоматический)

Рубен Бернау, врач-терапевт:

«Я и моя команда в больнице не имеем достаточного оснащения, чтобы справиться с вирусом. Мы перед ним — голые. Нагота на наших снимках — символ того, насколько мы уязвимы без защиты».

Идея принадлежит французскому врачу

Доктор Кристиан Рехтенвальд, рассказал, что

«группа была вдохновлена идеей французского врача Алена Коломби, который придумал фотографироваться нагишом, чтобы люди поняли: врачи — «пушечное мясо» в борьбе с пандемией».

О проблеме с оснащением врачей власти Германии прекрасно знают

Немецкие врачи неоднократно обращались к властям с требованиями увеличить оснащение отделений, где лежат больные с коронавирусом, защитной экипировкой для персонала.

Немецкие фирмы, производящие защитную одежду, увеличили свои производственные мощности, но не смогли удовлетворить спрос:

  • фильтрующих масок, защитных очков, перчаток и фартуков по-прежнему не хватает.

Недавнее исследование, проведенное ассоциацией немецких медицинских страховщиков, показало, что врачам не хватает:

  • более 100 млн одноразовых масок;
  • почти 50 млн фильтрующих масок;
  • более 60 млн одноразовых фартуков и аналогичного количества одноразовых перчаток.


Источник: pravda.ru

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От редакции

Врачам в России тоже нужно показать защиту?

АНОНИМ, 29 апреля 2020 11:39
расскажите лучше про бердскую ЦГБ :)

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