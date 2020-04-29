Девушка с жемчужной сережкой была реальным персонажем

Для создания красок Ян Вермеер использовал материалы, которые в то время стоили дороже золота. «Девушка с жемчужной сережкой» — одно из 34 сохранившихся полотен мастера — считается одним из самых загадочных в истории голландской живописи.

«Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского художника Яна Вермеера

Ученые из галереи Маурицхейс в Нидерландах обнародовали результаты масштабного исследования картины «Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского художника Яна Вермеера. Об этом 28 апреля сообщило издание The Guardian.

«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка. Наверное, это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна», — отметила руководитель проекта Эбби Вандивере

Тщательно изучив портрет, реставраторам удалось сделать два крупнейших открытия: они нашли ресницы у девушки и складки зеленой ткани на заднем плане, а не просто темный фон, как полагали прежде.

Это позволило сделать вывод, что на полотне изображен реальный человек, а не абстрактное лицо.

Ранее специалисты предполагали, что отсутствие ресниц у девушки указывает на то, что Вермеер писал не конкретного человека. Аналогичное объяснение относилось и к бесформенному пространству.

Кроме того, реставраторы установили технику, в которой работал живописец. Оказалось, что он начинал с коричневых и черных красок, прежде чем добавлять другие цвета, а еще он постепенно переходил от фона к переднему плану.

Ученые точно определили, что материалы, которые Вермеер использовал для создания красок, в XVII веке стоили дороже золота.

Так, свинцовую руду, необходимую для создания белого цвета, привозили из северной части Англии, для красного цвета нужен был пигмент насекомых, которые обитают в Мексике и Южной Америке, а синий был сделан из полудрагоценного камня — афганского лазурита.

При этом легендарная жемчужина, скорее всего, — авторский вымысел.

«У нее нет контура и крючка, чтобы повесить на ухо», — пояснила Вандивере.

Источник: Guardian